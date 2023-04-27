الخميس 27 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

تحرك برلمانى لمواجهة نقص المفاصل بمستشفيات وزارة الصحة

النائبة إيرين سعيد
النائبة إيرين سعيد

تقدمت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، ببيان عاجل للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن صعوبة توفير المفاصل بمستشفيات الصحة وهيئاتها.

وقالت سعيد، في بيانها، إن توفير مفصل للمريض بات عملية معقدة جدًا قد ينتظر فيها مريض كسر المفصل لأكثر من شهرين للتصديق، لافتة إلى أن المفصل أصبح باسم الحالة المريضة.

وتساءلت النائبة: "كيف يعقل أن يظل المريض المكسور والذي أصبح مشلولًا عن الحركة متألمًا ينتظر التصديق على مفصله بعد شهور من كسره؟، وما هذه الإجراءات المعقدة؟!!".

ولفتت إلى أنه من الطبيعي وجود مخزون معين من المفاصل في المخازن لهذه الحالات الطارئة والتي تعد حالة طارئة، وفور دخول الحالة طبقًا لتقرير الاستشاري المعالج تتخذ الأمور مجراها وفي غضون أسبوع بحد أقصى يتلقى المريض علاجه.

وطالبت عضو صحة البرلمان بتوفير مخزون بالهيئات العامة ومستشفيات وزارة الصحة الكبرى لإسعاف المرضى والحد من قوائم انتظار المتألمين  طبقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، وتطبيقًا للحق الدستوري للمواطن المصري.

النائبة إيرين سعيد الموازنة الجديدة بمجلس النواب ببيان عاجل العلاج على نفقة الدكتور حنفي جبالي الاستحقاق الدستوري

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