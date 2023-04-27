الخميس 27 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"الوثائقية" تعرض سلسلة "جذور مصر القديمة" فى مايو

جذور مصر
جذور مصر

"جذور مصر القديمة مع عالم المصريات زاهي حواس"، سلسلة وثائقية في شهر مايو على قناة الوثائقية.

أعلنت قناة "الوثائقية" عبر بيان، عن حصولها على السلسلة الوثائقية "جذور مصر القديمة" والتي يقدمها عالم المصريات الشهير الدكتور زاهي حواس، والتي من المقرر عرضها خلال شهر مايو، مستعرضة تاريخ مصر القديمة، وعجائبها التي ستظل حديث العالم، مسلطة الضوء على الحياة اليومية للمصري القديم من خلال لغته، وملابسه، وطعامه، وصناعته، وزراعته، وفنه.
كذلك تتناول السلسلة معلومات مثيرة عن أهرامات الجيزة، والعالم الديني للمصريين القدماء، إلى جانب العلوم التي تمكنوا من التقدم فيها.

وخلال الساعات الماضية كشفت القناة عن عرضها في شهر مايو، الفيلم الوثائقي "فرقة رضا"، الذي يوثق قصة الفرقة المصرية الشهيرة ومؤسسها الفنان "محمود رضا"، ويحكي كيف استحالت الفرقة في حقبة الستينيات إحدى أهم أذرع القوة المصرية الناعمة. 
يرصد الفيلم كيفية استلهام الفنان "محمود رضا" فكرة إنشاء الفرقة، وتجواله في الداخل والخارج، ورفقته مع الموسيقار المصري الراحل "على إسماعيل" من أجل تحويل الحلم إلى حقيقة.

كما يلقي الفيلم الضوء على عدد من الأسماء البارزة التي أسست نجاح الفرقة خلال عقود متتالية، مثل فريدة فهمي، وحسن فهمي، وعلي رضا، إلى جانب آخرين أدّوا أدوارًا رئيسة من خلف الستار.

والفيلم يُبرز أيضًا نجاح رضا وفرقته في تغيير مفهوم الرقص الشعبي لدى قطاع عريض من الجماهير، ويُقدم تحليلًا للأزمات التي واجهت الفرقة خلال حقبة السبعينيات وما تلاها من أوقات، في استعراض للتغييرات السياسية والاجتماعية التي شهدها المجتمع المصري خلال تلك السنوات. 
 ويشهد الفيلم حضورًا لافتًا لمجموعة من الضيوف، منهم الفنانة شيرين رضا، والكاتبة الصحفية هبة محمد علي، إلى جوار عدد من الرعيل الأول للفرقة، ومنهم محاسن حسن، ونبيل مبروك، ومحمد جداوي.

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