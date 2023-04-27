أمريكا توافق على صفقة لبيع مروحيات للنرويج

أعلنت وكالة التعاون الأمني الدفاعي عن موافقة وزارة الخارجية الأمريكية، على صفقة لبيع مروحيات من طراز MH-60R وأنظمة أخرى للنرويج بقيمة تقارب مليار دولار.

وأشارت الوكالة إلى أن ممثلي النرويج طلبوا سابقًا من الولايات المتحدة شراء 6 من هذه المروحيات، بالإضافة إلى معدات مختلفة وقطع غيار لها، ووافقت وزارة الخارجية الأمريكية أيضًا على بيع محتمل للمعدات والدعم اللازم لطائرات النقل العسكرية C-130J بمبلغ 166 مليون دولار.

وعبرت وزارة الدفاع الأمريكية عن قناعتها بأن "البيع المحتمل يلبي أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة، لأنه يزيد من أمن حليف في الناتو".

وأخطرت الإدارة الأمريكية الكونجرس الأمريكي بهذا القرار، وأمامه 30 يومًا للنظر في الصفقة المحتملة وربما منعها.

وكانت قد وافقت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، على بيع أسلحة تقدر بملايين الدولارات للمغرب، وأخطرت الإدارة الكونجرس بالمبيعات المحتملة البالغة 524.2 مليون دولار في أنظمة صواريخ المدفعية عالية الحركة (HIMARS) و250 مليون دولار لصالح أسلحة المواجهة المشتركة من قنابل "JSOW" الموجهة بدقة.