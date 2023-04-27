الخميس 27 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة ميكانيكي إثر انقلاب سيارة ملاكي في دار السلام بسوهاج

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

أصيب ميكانيكي في حادث انقلاب سيارة ملاكي بترعة الهويس بدار السلام بمحافظة سوهاج، وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مدير أمن سوهاج، إخطارا يفيد بانقلاب سيارة بالترعة ووجود مصاب بناحية البلابيش دائرة مركز دار السلام.

وبالانتقال تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة المدعو  "م ع ص م" 53 عاما سائق، ويقيم دائرة مركز سوهاج، اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة انفجار الإطار الأمامي الأيسر  مما أدي لانقلابها بترعة الهويس المجاورة للطريق.

ونتج عن الحادث إصابة المدعو  "أ. ا. م. ق" 30 عاما ميكانيكي، ويقيم بذات الناحية بكسر بمشط القدم اليسري،  من مستقلي السيارة  وتم نقله لمستشفى دار السلام المركزي.

وبسؤالهم أفاد قائد السيارة والمصاب  بمضمون ما تقدم وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم استخراج السيارة من الترعة بمعرفة الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام بمحافظة سوهاج. 

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