الأربعاء 26 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ننشر التحريات الأمنية حول اتهام شقيقين بقتل خفير في منشأة القناطر

ارشيفه
ارشيفه

حصلت "الدستور" على تحريات الأجهزة الأمنية حول اتهام شقيقين بقتل خفير في منشأة القناطر.

وجاء فى أقوال رئيس مباحث مركز منشاة القناطر، خلال تحقيقات النيابة أن تحرياته السرية توصلت الى صحة قيام المتهمين بقتل المجنى عليه على إثر خلافات ثارية بين عائلة المتهمين وأحد أقاربه وذلك بأن قام الثانى بتحريض الأول وإقناعه بقتل المجنى عليه، وأعد لهذا الغرض الأسلحة النارية والسيارة المستخدمين فى ارتكاب الواقعة، وأمد بهما الأول وتوجها إلى مكان تواجده وما أن ظفرا به حتى أطلق الأول صوب المجنى عليه عدة أعيرة نارية مستخدما سلاحا ناريا ضبط بحوزته محدثا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية. 

كانت قد أحالت جهات التحقيق في الجيزة، شقيقين متهمين بقتل خفير في منشأة القناطر، للمحاكمة أمام الجنايات.

أفادت التحقيقات بأن وراء الجريمة خلافات ثأرية بين عائلة المتهمين والمجني عليه، إذ كان أحد «الأخير» قتل والد الشقيقين قبل 6 أشهر.

وتحفظت جهات التحقيق على السلاح أداة الجريمة، وتبينّ مقتل الخفير برصاصتين في الوجه والرأس.

التحريات الأمنية شقيقين قتل خفير منشأة القناطر

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