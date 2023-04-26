هشام العشرى: ما تقوم به الدولة المصرية من إجلاء مواطنيها بالسودان قصة نجاح

قال هشام العشري، كاتب صحفي، إن ما تقوم به الدولة المصرية من إجلاء مواطنيها بالسودان هو قصة نجاح لها، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لتغطية خاصة لقناة "إكسترا نيوز"، أن الجالية المصرية من أكبر الجاليات بالسودان وأن هناك اهتمامًا من قبل الدولة والرئيس لتوفير كل السبل لنجاح عودة المصريين، مشيرًا إلى أن الطائرة الأولى التي وصلت مساء اليوم كانت تضم نساء وأطفالًا، مما ينم عن درجة كبيرة من التحضر باعتبار أن لهم أولوية.

وتابع، أن قصة النجاح هذه تضاف لقصص نجاح مصر السابقة في عودة المصريين من "ووهان"، الصينية، وليبيا، وأفغانستان، واليمن ومؤخرًا أوكرانيا.

مصر تتعامل مع الجنسيات الموجودة بها كمواطنيها

وأشار إلى أن مصر تتعامل مع الجنسيات الموجودة بها كمواطنيها، بعيدًا عن الخيام ومعسكرات اللاجئين الموجودة بالكثير من دول العالم، مؤكدًا أن مصر دورها يؤهلها لأن تكون وصلة وفاق بين دول المنطقة والإقليم واحتضان الكثير ممن يأتون إليها وتوفير حياة كريمة لها وهذا ما أشادت به المنظمات الدولية.