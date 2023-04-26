مواطن مصرى بعد عودته من السودان: "الروح ردت فينا ومصر لا تنسى أبناءها"

التقت عدسة قناة "إكسترا نيوز"، عددا من المواطنين العائدين من السودان، على متن طائرة عسكرية وصلت مساء اليوم لقاعدة شرق، بعد نجاح السلطات المصرية في إجلائهم.

وعبّر مواطن عن سعادته الكبيرة بعودت لمصر قائلًا في تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز": "روحنا ردت فينا تاني وكنا في وضع صعب والحمد لله رب العالمين ولم نكن نتخيل أن الطائرة ستصل إلينا في هذا المكان".

السلطات المصرية قامت بإجلائهم من منطقة صعبة

وأضاف أن السلطات المصرية نسقت وقامت بإجلائهم من منطقة صعبة جدًا لم يكن يأتي إليها سوى الطيران الأجنبي، والذي يقوم بإجلاء أشخاص معينة فقط، مؤكدًا أن مصر لا تنسى أولادها.