تقرير: برونو جيماريش يحسم موقفه من الانتقال لليفربول

كشفت تقارير صحفية عن موقف برونو جيماريش، لاعب وسط فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، من الانتقال لصفوف نادي ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويلعب برونو جيماريش ضمن صفوف نيوكاسل منذ انتقاله من نادي أولمبيك ليون الفرنسي خلال فترة الانتقالات الشتوية لعام 2022، ولعب 33 مباراة خلال الموسم الجاري، وسجل 4 أهداف وصنع مثلهم.

ووفقًا لما ذكره موقع ليفربول إيكو، فإن جيماريش أكد لنادي ليفربول أن خطته في الوقت الحالي هي البقاء ضمن صفوف نيوكاسل.

وأبدى نادي ليفربول اهتمامه بالتعاقد مع جيماريش خلال الأشهر الماضية كأحد التدعيمات المنتظرة لصفوف الريدز خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبدأ برونو جيماريش مسيرته ضمن صفوف نادي أوداكس البرازيلي، وانتقل منه لصفوف نادي أتلتيكو باراناينسي في صيف عام 2017، وقضى مع الفريق عامين ونصف العام قبل الانضمام لأولمبيك ليون في يناير من عام 2020.

وسبق أن ذكرت شبكة ذا أثلتيك أن يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، يسعى للتعاقد مع لاعبي وسط لديهم القدرة على المساهمة في الأهداف سواء بالتسجيل أو الصناعة لتدعيم صفوف فريقه في الموسم المقبل، ورفع قدرة الفريق التهديفية؛ مشيرة إلى أنه لا يريد الاعتماد على القدرات الهجومية لظهيري الجنب فقط في الموسم المقبل.

وسجل ليفربول 59 هدفًا في 31 مباراة لعبها خلال الموسم الجاري، وعانى الفريق هجوميًا في أكثر من مناسبة خاصة في ظل تراجع مستوى الخط الهجومي للفريق ورحيل السنغالي ساديو ماني لبايرن ميونخ في بداية الموسم.