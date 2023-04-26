مساعدات ومواقف إنسانية.. كيف دعمت مصر اليمن خلال السنوات الماضية؟

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء الأخوي بين الرئيس ورئيس مجلس القيادة اليمني شهد قيام الدكتور "رشاد العليمي" بإطلاع الرئيس على مستجدات المشهد اليمني والجهود الجارية من أجل التوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية، مؤكداً تقدير بلاده للموقف المصري الثابت الداعم للشعب اليمني، والمساند لجهود التوصل لتسوية سياسية تعيد الأمن والاستقرار إلى البلاد وتخفف من حدة الأزمات الإنسانية التي تشهدها.

على مدار عقود، كانت مصر سندا لليمن طوال فترة أزماته، فلم يقتصر الدور المصرى فى القضية اليمينة على الدعم السياسي والاقتصادي بل امتد ليشمل المستوى الانسانى، فمنذ بداية الأزمة في اليمن مدت القيادة السياسية فى مصر يد العون لليمن، وشاركتها ماديًا ومعنويًا وتبدى ذلك من خلال إرسال المساعدات الإنسانية.

فى 5 أغسطس من عام 2015، أرسلت مصر طائرة محملة بمستلزمات طبية ومواد غذائية هديةً من شعب مصر للشعب اليمني الشقيق، فضلاً عن إيفاد عدد من الأطباء المصريين إلى اليمن للمساهمة في تقديم الرعاية الصحية اللازمة للأشقاء في اليمن .

فى 5 أبريل من عام 2018 تضامنًا مع الشعب اليمني الشقيق، وتنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية تم تسليم الشحنة الأولى من المساعدات الإنسانية المصرية الموجهة إلي الشعب اليمني الشقيق، والتي يتم إرسالها على شحنتين مكونة من 10 أطنان من الأدوية والأمصال والمستلزمات الطبية.

فى 26 يوليو من عام 2020 بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى أوامره للإدارات التخصصية بإعداد وتجهيز شحنة مساعدات من المستلزمات الطبية والمطهرات، للوقوف بجانب الشعب اليمنى الشقيق فى محنته ومجابهة انتشار فيروس كورونا والأوبئة الأخرى المنتشرة باليمن، حيث تم نقل المساعدات عبر طائرة نقل عسكرية ليتم تسليمها للحكومة الشرعية اليمنية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والمساعدات الإنسانية بالرياض.