"لياو" يتجاهل عروض ريال مدريد وتشيلسي.. ويحسم مصيره مع ميلان

يحوم الغموض حول مستقبل النجم البرتغالي رافائيل لياو، مهاجم ميلان الإيطالي، رفقة ناديه خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

وارتبط اسم رافائيل لياو باحتمالية الرحيل عن صفوف ميلان في الصيف المقبل، في ظل اهتمام العديد من كبار الأندية الأوروبية بالحصول على خدماته.

لياو يتجاهل عروض ريال مدريد وتشيلسي ويريد تجديد عقده مع ميلان

ووفقًا لما ذكرته «توتو سبورت» الإيطالية، فإن ناديي ريال مدريد الإسباني وتشيلسي الإنجليزي أبديا رغبتهما في الحصول على خدمات رافائيل لياو في الصيف المقبل.

وأفادت الصحيفة الإيطالية، أن ناديي ريال مدريد وتشيلسي دخلا في محادثات مع خورخي مينديز، وكيل أعمال لياو، للتوصل لاتفاق بشأن التعاقد مع اللاعب.

وأكدت الصحيفة في تقريرها، أن رافائيل لياو تجاهل عروض ناديي ريال مدريد وتشيلسي، وكلّف وكيل أعماله بالتوصل لاتفاق بشأن تجديد عقده مع ميلان.

وأشارت الصحيفة، إلى وجود رغبة متبادلة بين ميلان ولياو على تجديد عقده، ولكنهما لم يتوصلا لاتفاق نهائي حتى الآن، ولكن إدارة النادي الإيطالي تخطط لزيادة راتبه إلى 7 ملايين يورو.

ونوّهت الصحيفة أن العقبة التي تقف في طريق تجديد عقد لياو، هي الغرامة التي يدين بها إلى ناديه السابق سبورتنج لشبونة البرتغالي، والتي تبلغ قيمتها 20 مليون يورو، مُشيرة إلى أن إدارة ميلان لا تُرحب بدفع جزء من المبلغ.

وأشارت الصحيفة إلى أنه رغم رغبة لياو في الاستمرار مع ميلان، إلا أنه حتى الآن لم يتوصل الطرفان لاتفاق بشأن الغرامة التي يدين بها لياو إلى ناديه السابق سبورتينج لشبونة، والمقدرة بنحو 20 مليون يورو.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للمهاجم البرتغالي، صاحب الـ23 عامًا، رفقة ميلان في صيف 2024.