اليوم.. تنسيقية الأحزب تعقد ورشة عمل بعنوان "قانون الوصاية والمجلس الحسبي"

تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الأربعاء، ورشة عمل بعنوان "قانون الوصاية والمجلس الحسبي"، وذلك في إطار اهتمام التنسيقية بمناقشة أهم القضايا التي تهم الشارع المصري، والتي تم تناولها في دراما رمضان هذا العام.

وتناقش الورشة، عدة محاور، تتضمن رصد التحديات التي تواجه الأمهات والأطفال فيما يخص الولاية بكافة أشكالها والنتائج السلبية من ذلك، بالإضافة إلى إلقاء نظرة حول التشريعات المنظمة لعمل المجلس الحسبي وترتيب الوصاية على الأطفال، ومناقشة علاقة النص الشرعي بالقانون الحالي، وذلك بهدف الخروج بتوصيات تشريعية وتنفيذية يمكن من خلالها مجابهة هذه التحديات ونتائجها.

يدير ورشة العمل، كل من النائبة رحاب عبد الغني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعمرو عبد الباقي عضو التنسيقية.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قد أعلنت عن إطلاق سلسلة كبيرة من ورش العمل داخل مقرها وبشكل دوري مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات المختلفة وأعضاء التنسيقية، بشأن القضايا التي تهم المواطن المصري.

كما يذكر أن النائبة أميرة صابر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أدارت جلسة مبادرة شباب البرلمانيين العالمية بعنوان "الحفاظ على مستقبل العالم: الإطار الاجتماعي والبيئي".

وأتت الجلسة ضمن برنامج الملتقى البرلماني الدولي المنعقد، خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي بواشنطن.

‎وحضر الجلسة، التي امتدت لقرابة الـ3 ساعات، نائب رئيس البنك الدولي للعلاقات الخارجية والشركات شيلا ريدزبي ومدير المعايير البيئية والاجتماعية بالبنك مانيندر چل، وكذلك رئيس برلمان تونجا، بمشاركة برلمانيين شباب من 30 دولة حول العالم.

وشارك عدداً كبيراً من البرلمانيين كمتحدثين، منهم ييتا ستاترفكي من كوسوفو و باسكال ساوا من كاليدونيا الجديدة و ديا رورو من أندونيسيا، كما قام العديد من البرلمانيين بإلقاء أسئلتهم حول شبكة البرلمانيين التي تتعاون مع البنك الدولي وصندوق النقد.