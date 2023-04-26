مصير ثلاثى الزمالك بعد مباراة الأهلى فى كأس السوبر المحلى

طلب مجلس إدارة نادي الزمالك، من الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، سرعة تحديد موقفه من التجديد للثلاثي سيف جعفر، يوسف نبيه، حمزة المثلوثي الذين تنتهي عقودهم مع الزمالك في نهاية الموسم.

وطلب أوسوريو من مجلس إدارة الزمالك منحه مهلة لتحديد موقفه من احتياجه لثلاثي الفريق من عدمه عقب مباراة الأهلي في السوبر المحلي.

وسيقوم المدير الفني بتقييم الثلاثي خلال مباراتي الفريق أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري والأهلي في كأس السوبر المحلي، حتى يتمكن من مشاهدتهم بشكل أكبر خلال المباراتين وخلال التدريبات الجماعية للفريق خلال الـ10 أيام المقبلة.

ويلتقي الزمالك مع سيراميكا كليوباترا في الثامنة والنصف مساء، على استاد القاهرة، في المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدوري المصري.

ويسعى الكولومبي لتحقيق الفوز في مواجهة الليلة، خاصة أنها ستكون البروفة الأخيرة للفارس الأبيض، قبل مباراة السوبر المصري أمام الأهلي، والمقرر لها يوم 5 مايو المقبل.

ويحتل نادي الزمالك المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 40 نقطة، بعدما خاض الفريق الأبيض 24 مباراة، حيث فاز الزمالك في 11 لقاء وتعادل في 7 مباريات وخسر 6 لقاءات أخرى.

وتضم قائمة الزمالك لمواجهة سيراميكا كيلوباترا:

حراسة المرمى: محمد عواد- محمد صبحي.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي- عمر جابر- محمود حمدي "الونش"- حسام عبدالمجيد- محمد عبدالغني- محمد طارق- حاتم محمد "سكر".

خط الوسط: نبيل عماد دونجا- محمد أشرف "روقا"- سيف جعفر- سيد عبدالله "نيمار"- أحمد سيد "زيزو"- محمود عبدالرازق "شيكابالا"- إبراهيما نداي.

خط الهجوم: ناصر منسي- سيف الدين الجزيري- يوسف أسامة نبيه- سامسون أكينولا.