الأربعاء 26 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

فرق الفنون الشعبية تؤدى بروفاتها بالعريش استعدادا للاحتفال بعيد تحرير سيناء

صورة من الفعالية
صورة من الفعالية

شهد المخرج هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، البروفة الختامية للأوبريت الاستعراضي، الذي تقدمه الهيئة، مساء اليوم الأربعاء، احتفالا بعيد تحرير سيناء، والذي يقام برعاية وحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة.

وشارك في البروفة سبع فرق للفنون الشعبية بالهيئة، هي: "العريش، الشرقية، أسوان، بورسعيد، مطروح، سوهاج، الحرية "الإسكندرية".

الفعاليات تنظم بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وجاءت بحضور الكاتب محمد نبيل رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي، أشرف المشرحاني مدير عام ثقافة شمال سيناء.

وتنظم وزارة الثقافة برنامجا حافلا من خلال الهيئة العامة لقصور الثقافة يتضمن مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية، بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، احتفالا بعيد تحرير سيناء، وذلك يومي الأربعاء والخميس 26 و27 أبريل الحالي، يتضمن بالإضافة إلى البرنامج الفني، افتتاح مشروعين ثقافيين، يُضافان إلى سلسلة المواقع الثقافية التابعة للهيئة بشمال سيناء، وهما المكتبة العامة بالعريش، ومكتبة الطفل بضاحية السلام، وذلك بهدف تكثيف تقديم الخدمات الثقافية والفنية لأبناء وأهالي المحافظة، كما يتضمن البرنامج المشاركة بعدد من العروض الفنية المتنوعة، ضمن فعاليات افتتاح وختام مهرجان الهجن، والذي تُشارك فيه فرقة العريش التلقائية، وفرقة العريش للفنون الشعبية.

قصور الثقافة البروفة الختامية المواقع الثقافية العريش وزارة الثقافة مهرجان الهجن

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