عبدالحليم قنديل: عدد المصريين الذين تم إجلاؤهم من السودان يفوق كل الدول

قال الكاتب الصحفي، عبدالحليم قنديل، إن ما حدث في السودان هو مأساة ونرجو أن تنجو منها، خاصة أن الحياة في بعض الأماكن أصبحت صعبة لوصول القتال إليها.

26 دولة قامت بعلميات الإجلاء ومصر كانت سباقة

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "تغطية خاصة"، مع الإعلامية لما جبريل، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن 26 دولة قامت بعلميات الإجلاء ومصر كانت سباقة في عمليات الإجلاء بالجنود المصريين في الأسبوع الأول والأسبوع الثاني المبتعثين والمواطنين، مشيرًا إلى أن عدد المصريين الذين جرى إجلاؤهم هو رقم قياسي لكل الدول العربية والأوروبية، ويفوق مواطني كل هذه الدول.

وتابع، أن عدد المصريين الذين تم إجلاؤهم من السودان يعكس كفاءة الجهات المعنية، بعد تشكيل خلية أزمة، خاصة أن عمليات الإجلاء تكون معقدة جدًا، مشيرًا إلى أن محمد الغراوي، مساعد الملحق الإداري بالسودان، توفى خلال انتقاله من منزله بالخرطوم إلي السفارة وقد قام بعمليات جوهرية لعمليات تجميع المصريين لإجلائهم من السودان.