مصرع طفل أثناء الاستحمام بترعة القرية فى المنوفية

غرف طفل بقرية ميت بره التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، في ترعة القرية أثناء الاستحمام وفشلت محاولات إنقاذه، بعد أن قام أصدقائه بطلب الاستغاثة من المحيطين وتم استدعاء قوات الإنقاذ النهري لمحاولة انتشال الجثمان وإبلاغ الشرطة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وعلي الفور انتقلت قوة من مركز الشرطة بقويسنا بقيادة الرائد محمد جمال وتبين أن الطفل المتوفي يدعي أ، ط ويبلغ من العمر 12 عام، وغرق في ترعة ميت بره التابعة لدائرة مركز قويسنا، أثناء الاستحمام مع مجموعة من أصدقائه ، والذين ذكروا في المحضر أنه أختفى فجأة أثناء التواجد معهم أسفل المياه، واستغاثوا بالمارة لمحاولة إنقاذ حياته ولكن لم يعثروا عليه.



وترجع أحداث و تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء حازم سامى مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد محمد كوينة مأمور مركز شرطة قويسنا، يفيد بمصرع طفل غرقا في ترعة ميت بره بدائرة المركز أثناء الاستحمام، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.



وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، بعد سماع أقوال زملائه وشهود العيان وأسرته، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة والتي قررت دفن الجثمان بعد معاينة الطب الشرعي للتأكد من سبب الوفاة واستخراج كافة التصاريح والأوراق الخاصه الجثمان وتسليمه لذويه لدفنه بمقابر العائلة وسط حالة من الحزن على الطفل المتوفي.