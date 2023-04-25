الثلاثاء 25 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

محاكمة ممدوح حمزة لاتهامه بنشر أخبار كاذبة.. غدًا

ممدوح حمزة
ممدوح حمزة

تستكمل الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ، اليوم السبت، غدًا الأربعاء، إعادة إجراءات محاكمة ممدوح حمزة، الصادر بحقه حكما بالحبس 6 أشهر، لاتهامه بنشر أخبار كاذبة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين محمد عمار، والدكتور علي عمارة، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وكانت أمرت جهات التحقيق المختصة بإحالة ممدوح حمزة، المتهم في القضية المقيدة برقم 48 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، للمحاكمة الجنائية أمام الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ، لاتهامه بالتحريض ضد الدولة المصرية على العنف ونشر أخبار كاذبة.

وجاء في أمر إحالة المتهم ممدوح حمزة، أنه حرض على ارتكاب جريمة إرهابية باستخدام القوة والعنف والإخلال بالنظام العام، وذلك عن طريق النشر عبر حسابه الشخصي "تويتر"، وعرقلة السلطات ومقاومتها أثناء تأدية عملها.

لدائرة الثانية إرهاب محاكمة ممدوح حمزة ممدوح حمزة

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