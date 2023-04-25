الثلاثاء 25 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الإصلاح والنهضة: الحوار الوطنى بمثابة قُبلة حياة للأوضاع السياسية المصرية

هشام عبدالعزيز
هشام عبدالعزيز

قال هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن الحوار الوطني هو محطة هامة في تاريخ الوطن ومسئولية كبيرة وكنا نحتاج له لبث حياة سياسية جديدة بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

الوطن يحتاج لمخرجات في العديد من الملفات

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "تغطية خاصة"، مع الإعلامية لما جبريل، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الوطن يحتاج لمخرجات في العديد من الملفات شديدة الأهمية والتي نحتاج للحديث عنها في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.

وتابع، أن الحوار الوطني تأخر كثيرًا، وتمت إضاعة بعض الوقت في التحاور والتشاور، مؤكدًا أن حالة الحوار بمثابة قُبلة حياة للحياة السياسية المصرية في هذا الوقت ورأينا أول مخرج  للحوار له عن الإشراف القضائي على الانتخابات، لم تمر عليه 24 ساعة حتى حوله الرئيس عبدالفتاح السيسي، للجهات المعنية أي أن الحوار هام جدًا. 

الإصلاح والنهضة الحوار الوطنى قبلة حياة الحياة السياسية المصرية الرئيس عبدالفتاح السيسي

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