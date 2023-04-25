إصابة 5 أشخاص بكسور وجروح صدمتهم سيارة مسرعة بالطريق الزراعي بالبحيرة

أصيب منذ قليل 5 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بجميع أنحاء الجسم إثر وقوع حادث عبور مشاة إذ صدمتهم سيارة أثناء عبور الطريق أمام قرية الدعبوسي بنطاق دائرة مركز دمنهور بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمي لعمل الإسعافات الأولية وحرر محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقى اللواء أحمد خلف مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة من العميد مصطفى السعدني مأمور مركز شرطة دمنهور، إخطارا يفيد وقوع حادث عبور مشاة مما أدى إلى إصابة 5 أشخاص صدمتهم سيارة أثناء عبورهم طريق "القاهرة_ إسكندرية الزراعي" بنطاق دائرة المركز، وجاري عمل الفحوصات الطبية اللازمة وحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة لمكان الواقعة وبالفحص تبين أن الحادث أسفر عن إصابة كل من "بسمه ع. ع .ال" 30 سنة، و"بسام ع. ع .ال "، 40 سنة، و "عبدالحميد ع. ع"، 60 سنة، و"يوسف م . ج"، 59 سنة، و"أمانى م. س "، 30 سنة، جميعهم مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء.

جرى نقلهم إلى مستشفى دمنهور التعليمي لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.