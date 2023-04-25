طريقة تحضير المعمول بحشو التمر والفستق للشيف سمية عيسي

انتشر المعمول في الآونة الأخيرة، فهو من الحلويات الشهيرة في البلاد العربية، حيث يعتقد البعض أنها من الحلويات الخليجية الشهيرة، لكن هناك تضارب في الأقوال حول بداية اختراعه، هناك من ينسبها إلى الفراعنة، فنقوش المعمول هي رسم فرعوني للشمس، كما جاءت في كتب التاريخ، وكان المصريون القدماء يضعونه مع الموتى في المقابر.

في السطور التالية، نقدم طريقة تحضير المعمول للشيف سمية عيسي، بخطوات بسيطة ومكونات موجودة في كل البيوت المصرية.

مكونات العجينة :

نصف كيلو دقيق

ربع كيلو سمن

نصف كوب ماء

نصف كوب سكر

٢ م ك لبن مكثف محلي

نصف م ص محلب مطحون

نصف م ص فانيليا

لحشو التمر :

٢٠٠ جرام تمر

م صغيرة سمن

معلقة كبيرة سكر بودر

٢ معلقة كبيرة عسل أو شربات

طريقة التحضير:

في وعاء نقوم بخلط السمن والدقيق معا حتي يكون خليط رملي ويخلط جيدا حتي يصبح الخليط الرملي عجينه كريمي ناعمه ومن ثم يوضع الخليط في الثلاجه لمدة ساعه ثم يوضع عليه الماء البارده ومن ثم يضاف السكر ويقلب جيدا حتي تصبح عجينه لا تفرطي بخلط العجينه جيدا حتي لايصبح معمول ناشف ثم ياخذ الخليط ويوضع مره ثانيه في التلاجه لمدة ربع ساعه، ثم نقوم بتجهيز الحشو.

طريقة تحضير حشو التمر:

في وعاء نضع كوب من التمر ويوضع عليه ملعقه من السمن ويقلب ع البارد، يمكن أن نضيف اليه رشه من القرفه حسب الرغبه ثم يكور كرات صغيره ويوضع في الثلاجه حتي يحافظ علي شكل القالب في الخبز.

طريقة تحضير حشو الفستق:

يجرش الفستق ويوضع عليه نصف ملعقه من السمنه وومن ثم نضيف ملعقه صغيره من العسل الابيض ومن ثم يضاف ملعقه صغيره من الحليب المكثف ويقلب جيدا حتي يصبح عجينه لينه في حاله اصبحت العجينه ناشفه نقوم بوضع القليل من الحليب المكثف او سيرب ثقيل ويكور ويوضع في الثلاجه حتي تصبح بارده.

ثم ناخذ الخليط السابق ويقطع قطع صغيره ونقوم بعمل فجوه صغيره ويحشي بالحشوات السابقه ثم نحضر القالب الخشب الخاص بالمعمول ويرش بالدقيق حتي لا تلتصق العجينه بالقالب في حالة التصاق العجينه بالقالب تحتاج العجينه الي الدقيق ولا نقوم برش الدقيق كثيرا حتي لا تصبح العجينه ناشفه ثم يشكل.

يوضع في صينيه مبطنه بورق الزبده ويدخل فرن درجة حراره 250 او فرن درجة حرارة 220 لو حراته عاليه لمدة 10.12دقيقه ويشغل الفرنمن فوق وتحت في حاله عدم تشغيل الاثنين معا نقوم بتشغيل من تحت لمده 10 دقائق ثم يوضع فوق لمدة دقيقتين ويخرج ويترك حتي يبرد.