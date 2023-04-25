الأربعاء 26 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

طريقة تحضير المعمول بحشو التمر والفستق للشيف سمية عيسي

صورة أرشفية
صورة أرشفية

انتشر المعمول في الآونة الأخيرة، فهو من الحلويات الشهيرة في البلاد العربية، حيث يعتقد البعض أنها من الحلويات الخليجية الشهيرة، لكن هناك تضارب في الأقوال حول بداية اختراعه، هناك من ينسبها إلى الفراعنة، فنقوش المعمول هي رسم فرعوني للشمس، كما جاءت في كتب التاريخ، وكان المصريون القدماء يضعونه مع الموتى في المقابر.

في السطور التالية، نقدم طريقة تحضير المعمول للشيف سمية عيسي، بخطوات بسيطة ومكونات موجودة في كل البيوت المصرية.

مكونات العجينة :

نصف كيلو دقيق

ربع كيلو سمن

نصف كوب ماء

نصف كوب سكر

٢ م ك لبن مكثف محلي

نصف م ص محلب مطحون

نصف م ص فانيليا

لحشو التمر :

٢٠٠ جرام تمر

م صغيرة سمن

معلقة كبيرة سكر بودر

٢ معلقة كبيرة عسل أو شربات

طريقة التحضير:

في وعاء نقوم بخلط السمن والدقيق معا حتي يكون خليط رملي ويخلط جيدا حتي يصبح الخليط الرملي عجينه كريمي ناعمه ومن ثم يوضع الخليط في الثلاجه لمدة ساعه ثم يوضع عليه الماء البارده ومن ثم يضاف السكر ويقلب جيدا حتي تصبح عجينه لا تفرطي بخلط العجينه جيدا حتي لايصبح معمول ناشف ثم ياخذ الخليط ويوضع مره ثانيه في التلاجه لمدة ربع ساعه، ثم نقوم بتجهيز الحشو.

"العيد على الأبواب".. طريقة تحضير الغريبة الناعمة فى المنزل

طريقة تحضير حشو التمر:

في وعاء نضع كوب من التمر ويوضع عليه ملعقه من السمن ويقلب ع البارد، يمكن أن نضيف اليه رشه من القرفه حسب الرغبه ثم يكور كرات صغيره ويوضع في الثلاجه حتي يحافظ علي شكل القالب في الخبز.

طريقة تحضير حشو الفستق:

يجرش الفستق ويوضع عليه نصف ملعقه من السمنه وومن ثم نضيف ملعقه صغيره من العسل الابيض ومن ثم يضاف ملعقه صغيره من الحليب المكثف ويقلب جيدا حتي يصبح عجينه لينه في حاله اصبحت العجينه ناشفه نقوم بوضع القليل من الحليب المكثف او سيرب ثقيل ويكور ويوضع في الثلاجه حتي تصبح بارده.

ثم ناخذ الخليط السابق ويقطع قطع صغيره ونقوم بعمل فجوه صغيره ويحشي بالحشوات السابقه ثم نحضر القالب الخشب الخاص بالمعمول ويرش بالدقيق حتي لا تلتصق العجينه بالقالب في حالة التصاق العجينه بالقالب تحتاج العجينه الي الدقيق ولا نقوم برش الدقيق كثيرا حتي لا تصبح العجينه ناشفه ثم يشكل.

يوضع في صينيه مبطنه بورق الزبده ويدخل فرن درجة حراره 250 او فرن درجة حرارة 220 لو حراته عاليه لمدة 10.12دقيقه ويشغل الفرنمن فوق وتحت في حاله عدم تشغيل الاثنين معا نقوم بتشغيل من تحت لمده 10 دقائق ثم يوضع فوق لمدة دقيقتين ويخرج ويترك حتي يبرد.

المعمول المعمول للشيف سمية عيسي طريقة تحضير المعمول طريقة تحضير الحلويات الخليجية

الأكثر قراءة

ترند الأرقام يتصدر السوشيال ميديا.. وفتيات الـ"أندر إيدج": "بنتعامل بيه من فترة"

عائدون من السودان: جهود الدولة لضمان سلامتنا نالت إعجاب كل الجاليات

"سكاى نيوز": وصول طائرة قادمة من السودان تقل رعايا جزائريين لمطار هوارى بومدين

كيفية الاستعلام عن فيزا تكافل وكرامة بالرقم القومي وقيمة زيادة المعاش الجديدة

بعد قرار تطبيق التوقيت الصيفي 2023.. تعرف على التغييرات

"مستقبل وطن": مصر استطاعت بحكمتها وثقلها إجلاء رعاياها من السودان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

الشيخ راغب مصطفى غلوش

محمد عبدالناصر

قوة مصر

وائل لطفي

حين حررنا سيناء

ماجد حبته

الحالة الاشتراكية الأوروبية

مؤمن المحمدي

أشعار من العالم الآخر

جمال رشدي

مخطط دولة دارفور ضد مصر

أمل زيادة

عبدالغنى النجدى.. أشهر بواب فى السينما المصرية

محمد رفعت

المُحرض الرياضى!

صور

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

وحدة الجبهات.. ماذا وراء تحرك إسرائيل الدبلوماسى فى أذربيجان وتركمانستان؟

المجلس الوطنى الفلسطينى يحمل حكومة الاحتلال مسئولية الإعدامات الميدانية بحق الفلسطينيين

إصابة 3 مستوطنين إسرائيليين فى عملية دهس بالقدس المحتلة