«حياة كريمة» تعيد تأهيل مستشفيات «إبيانة» بكفر الشيخ

تهتم المبادرة الرئاسية«حياة كريمة» بتوفير سبل الراحة والرعاية لسكان القرى النائية والأكثر فقرًا في جميع المحافظات، لذلك قامت بتطوير وإحلال الوحدات الصحية والمستشفيات داخل تلك القرى وأدخلت عليها الأجهزة الطبية الحديثة.

كما قامت بتوفير أطباء في جميع التخصصات الطبية للكشف الدقيق على المرضي ونظمت المبادرة القوافل الطبية التي تجوب شوارع القرى النائية للكشف وتقديم العلاج للمرضي بالمجان.

تطوير المستشفيات والوحدات الصحية

عمرو شاب في العقد الثاني من العُمر يقطن في قرية «إبيانة» التابعة لمحافظة كفر الشيخ عانى كثيرًا في السنوات الماضية بسب تهالك الوحدة الصحية بقريته، ما جعله يسلك الطرق الطويلة لتلقي العلاج هو وأسرته وذلك كان يكلفه الكثير من المال والجهد، لكن بين ليله وضحاها أتت المبادرة الرئاسية لإنهاء تلك المعاناة بتطوير وإحلال الوحدة الصحية وإدخال عليها الأجهزة الطبية الحديثة لعلاج جميع المرضى.

وقال عمرو، لـ«الدستور» إنه كان من ضمن أحلامه وجود وحدة صحية بها خدمات علاجية لسكان القرية، وذلك ما قامت به المبادرة حيث وفرت كل سبل الرعاية والأمان لسكان قريته وتم تطوير المستشفيات والمراكز العلاجية والوحدات الصحية لعلاج جميع المرضى، وذكر أن المبادرة وفرت الأجهزة والمعدات الطبية للمستشفيات، بجانب تنظيم القوافل الطبية التي تجوب شوارع القرية للكشف والعلاج على جميع.

أضاف أن الكثير من سكان القرية يعانوا من الأمراض المزمنة، وبسبب ظروفهم المادية المتواضعة لم يستطع أحدًا منهم شراء العلاج اللازم لحالته الصحية، ما جعلهم يواجهون صعوبة شديدة في الحياة وتملك المرض منهم، موضحًا أن «حياة كريمة» أسهمت في توفير الأدوية لهم شهريًا.

كما وفرت العلاج اللازم لأصحاب أمراض السكر وارتفاع ضغط الدم والقلب، بطريقة دائمة، يختتم بتوجه الشكر للقائمين على المبادرة على المجهود الكبير الذي قاموا به داخل قريته، كما وجه الشكر للرئيس على تلك المبادرة التي غيرت حياة سكان القرية إلى الأفضل وأصبحوا ينعمون بحياة هادئة خالية من القلق والتوتر.