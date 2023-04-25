الثلاثاء 25 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تعرف على قائمة غيابات الأهلي قبل مواجهة الرجاء المغربي

عمرو السولية
عمرو السولية

شهدت قائمة الفريق الأول بالنادي الأهلي المسافرة إلي المغرب مساء اليوم العديد من المفاجآت والغيابات التي ضربت صفوف الفريق استعداداَ لمواجهة الرجاء المغربي في إياب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا المقرر لها مساء السبت المقبل علي ستاد محمد الخامس بالدار البيضاء.

واستبعد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق 8 لاعبين من القائمة سواء إصابات أو رؤية فنية وجاءت أولي المفاجآت بغياب عمرو السولية لاعب الوسط بعد شكواه من العضلة الخلفية بينما الثنائي أيمن أشرف وشادي حسين لأسباب فنية فيما استمر غياب رامي ربيعة ومحمد الضاوي كريستو لاستكمال برنامجهما التأهيلي، بينما مازال أكرم توفيق وكريم فؤاد في المرحلة قبل الأخيرة للعودة إلى الملاعب بعد إنتهاء برنامج إصابتهما بقطع في الرباط الصليبي.

في المقابل شهدت قائمة الأهلي المسافرة عودة الثنائي البرازيلي برونو سافيو وأحمد عبدالقادر بعد تماثلهما للشفاء لاسيما في ظل غيابهما عن أخر مباريات خاضها الفريق في الدوري.

بعثة الاهلى الرجاء المغربي كولر عمرو السولية رامى ربيعة برونو سافيو

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