القاضى: خلية المتابعة فى الدولة نجحت بامتياز فى عودة المصريين من السودان

قال الكاتب الصحفي، زكي القاضي، إن خلية المتابعة في الدولة المصرية نجحت بامتياز في عودة المصريين من السودان عبر المنافذ التي حددتها الدولة وهذه الخلية يتابعها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لحظيًا وبشكل مباشر، مما يؤكد أن الدولة نجحت في توفيق أوضاع المصريين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "تغطية خاصة"، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن أهم الرسائل من العائدين من السودان تؤكد ثقتهم في الدولة المصرية، وأنهم كان لديهم اطمئنان أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع الأوضاع بشكل لحظي.

وتابع، أنه مقارنة بدول كبرى وعظمى، فإن مصر تحقق نتائج كبرى للغاية في عودة المصريين بخطة من وزارة الدفاع، والمخابرات العامة، والخارجية، والداخلية، والهجرة.

مصر منذ تولي الرئيس السيسي صادقة فيما تقوله

أشار إلى أن مصر منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، فهي دولة صادقة فيما تقوله وتحققه والرئيس أكد أنه لا يتدخل في الشأن الداخلي السوداني، وكل ما يهمه هو سلامة المصريين، وكان ذلك بمثابة رسالة طمأنة لهم.