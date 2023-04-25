الثلاثاء 25 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

القاضى: خلية المتابعة فى الدولة نجحت بامتياز فى عودة المصريين من السودان

العائدين من السودان
العائدين من السودان

قال الكاتب الصحفي، زكي القاضي، إن خلية المتابعة في الدولة المصرية نجحت بامتياز في عودة المصريين من السودان عبر المنافذ التي حددتها الدولة وهذه الخلية يتابعها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لحظيًا وبشكل مباشر، مما يؤكد أن الدولة نجحت في توفيق أوضاع المصريين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "تغطية خاصة"، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن أهم الرسائل من العائدين من السودان تؤكد ثقتهم في الدولة المصرية، وأنهم كان لديهم اطمئنان أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع الأوضاع بشكل لحظي. 

وتابع، أنه مقارنة بدول كبرى وعظمى، فإن مصر تحقق نتائج كبرى للغاية في عودة المصريين بخطة من وزارة الدفاع، والمخابرات العامة، والخارجية، والداخلية، والهجرة. 

مصر منذ تولي الرئيس السيسي صادقة فيما تقوله

أشار إلى أن مصر منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، فهي دولة صادقة فيما تقوله وتحققه والرئيس أكد أنه لا يتدخل في الشأن الداخلي السوداني، وكل ما يهمه هو سلامة المصريين، وكان ذلك بمثابة رسالة طمأنة لهم.

الكاتب الصحفى عودة المصريين الرئيس عبدالفتاح السيسي وزارة الدفاع الشأن الداخلي السوداني

مواد متعلقة

"المصريين الأحرار": ما تقوم به الدولة للعائدين من السودان يؤكد جاهزيتها للأزمات

"حكومة وشعبا".. كيف تضامن المواطنون مع أزمة السودان الشقيق؟

اللحظات الأولى للعائدين إلى الأراضي المصرية من السودان (فيديو)

"التعليم": السماح لطلاب الثانوية العامة العائدين من السودان بتأجيل الامتحانات

الأكثر قراءة

ترند الأرقام يتصدر السوشيال ميديا.. وفتيات الـ"أندر إيدج": "بنتعامل بيه من فترة"

حبس شخص طعن آخر بسكين فى المرج 4 أيام

مخطط دولة دارفور ضد مصر

المُحرض الرياضى!

عبدالغنى النجدى.. أشهر بواب فى السينما المصرية

"فخر المراغة".. مسن ينهي كتابة المصحف بخط يده: أحاول تسجيله رسميا بالأزهر (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

أشعار من العالم الآخر

جمال رشدي

مخطط دولة دارفور ضد مصر

أمل زيادة

عبدالغنى النجدى.. أشهر بواب فى السينما المصرية

محمد رفعت

المُحرض الرياضى!

ماجد حبته

الطريق إلى تحرير سيناء

وائل لطفي

حصن أمان للملايين

منى رجب

تحت الوصاية.. الدراما تكشف أضرار حرمان الأم من الوصاية على أطفالها

عبدالوهاب داود

صناعة النشر والمواجهات التى ندركها متأخرًا

صور

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

وحدة الجبهات.. ماذا وراء تحرك إسرائيل الدبلوماسى فى أذربيجان وتركمانستان؟

المجلس الوطنى الفلسطينى يحمل حكومة الاحتلال مسئولية الإعدامات الميدانية بحق الفلسطينيين

إصابة 3 مستوطنين إسرائيليين فى عملية دهس بالقدس المحتلة