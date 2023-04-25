بيان من لاعبي توتنهام بعد الخسارة القاسية أمام نيوكاسل

أصدر لاعبي توتنهام الإنجليزي رسميًا اليوم الثلاثاء، بيانًا لجماهير الفريق بعد الخسارة القاسية من نيوكاسل الجولة الماضية في البريميرليج.

وقال بيان لاعبي توتنهام: “كفريق نتفهم إحباطك وغضبك نحن نعلم أن الكلمات لا تكفي في مثل هذه المواقف ولكن صدقنا نحن نقدر دعمك”.

وأضاف: “نود أن نعوض المشجعين بتكلفة تذاكر مبارياتهم من ملعب سانت جيمس بارك، نعلم أن هذا لا يغير ما حدث”.

واكتسح نيوكاسل ضيفه توتنهام 6 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما الأحد ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأنهى نيوكاسل الشوط الأول متقدما بخمسة أهداف نظيفة سجلها جاكوب ميرفي (هدفين) في الدقيقتين الثانية والتاسعة، وجولينتون في الدقيقة السادسة، وأليكسندر إيساك (هدفين) في الدقيقتين 19 و21.

وفي الشوط الثاني، سجل توتنهام هدفا قلص به الفارق في الدقيقة 49 عن طريق هاري كين، قبل أن يسجل نيوكاسل الهدف السادس في الدقيقة 67 عن طريق كاليون ويلسون.

ورفع نيوكاسل رصيده إلى 59 نقطة في المركز الثالث وتوقف رصيد توتنهام عند 53 نقطة في المركز الخامس. وفي المباراة الثانية، فاز وست هام على مضيفه بورنموث 4- صفر.