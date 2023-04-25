الثلاثاء 25 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بيان من لاعبي توتنهام بعد الخسارة القاسية أمام نيوكاسل

توتنهام
توتنهام

أصدر لاعبي توتنهام الإنجليزي رسميًا اليوم الثلاثاء، بيانًا لجماهير الفريق بعد الخسارة القاسية من نيوكاسل الجولة الماضية في البريميرليج.

وقال بيان لاعبي توتنهام: “كفريق نتفهم إحباطك وغضبك نحن نعلم أن الكلمات لا تكفي في مثل هذه المواقف ولكن صدقنا نحن نقدر دعمك”.

وأضاف:  “نود أن نعوض المشجعين بتكلفة تذاكر مبارياتهم من ملعب سانت جيمس بارك، نعلم أن هذا لا يغير ما حدث”.

 

واكتسح نيوكاسل ضيفه توتنهام 6 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما الأحد ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأنهى نيوكاسل الشوط الأول متقدما بخمسة أهداف نظيفة سجلها جاكوب ميرفي (هدفين) في الدقيقتين الثانية والتاسعة، وجولينتون في الدقيقة السادسة، وأليكسندر إيساك (هدفين) في الدقيقتين 19 و21. 

وفي الشوط الثاني، سجل توتنهام هدفا قلص به الفارق في الدقيقة 49 عن طريق هاري كين، قبل أن يسجل نيوكاسل الهدف السادس في الدقيقة 67 عن طريق كاليون ويلسون. 

ورفع نيوكاسل رصيده إلى 59 نقطة في المركز الثالث وتوقف رصيد توتنهام عند 53 نقطة في المركز الخامس. وفي المباراة الثانية، فاز وست هام على مضيفه بورنموث 4- صفر. 

نيوكاسل توتنهام الدورى الانجليزى هاري كين كين

الأكثر قراءة

سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء 25 أبريل 2023 في مصر

ترند الأرقام يتصدر السوشيال ميديا.. وفتيات الـ"أندر إيدج": "بنتعامل بيه من فترة"

إزالة 13 حالة تعدٍ ووقف بناء مخالف بـ5 مراكز بكفر الشيخ

محافظ الدقهلية: متوقع توريد 490 ألف طن قمح هذا العام

جمعية الهلال الأحمر تعلن الخدمات والطوارئ المقدمة عبر الحدود السودانية

تنفيذ 19 قرار إزالة بناء مخالف بالبحيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الطريق إلى تحرير سيناء

وائل لطفي

حصن أمان للملايين

منى رجب

تحت الوصاية.. الدراما تكشف أضرار حرمان الأم من الوصاية على أطفالها

عبدالوهاب داود

صناعة النشر والمواجهات التى ندركها متأخرًا

لواء.حمدى البطران

لاظوغلى

جمال-أسعد

مصر .. وما يحدث فى السودان

القس. رفعت فكرى

الأمل يعود لمدينة الأمل!!

ماجد حبته

عن السفينة اليابانية!

صور

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

وحدة الجبهات.. ماذا وراء تحرك إسرائيل الدبلوماسى فى أذربيجان وتركمانستان؟

المجلس الوطنى الفلسطينى يحمل حكومة الاحتلال مسئولية الإعدامات الميدانية بحق الفلسطينيين

إصابة 3 مستوطنين إسرائيليين فى عملية دهس بالقدس المحتلة