خطة حراسة المرمى.. الزمالك يرفض عودة أبوجبل وجنش ونجل نادر السيد على رأس الأولويات

وضع مسئولو نادي الزمالك استراتيجية ملف حراسة مرمى الفريق خلال الموسم المقبل وسط غموض موقف محمد عواد ومحمد صبحي، اللذين ينتهي عقدهما مع الفريق بنهاية الموسم المقبل.

ويرغب مسئولو الزمالك في تمديد عقد الثنائي، لكن المشكلة تكمن في رغبة عواد بالعودة والمشاركة أساسيًا في الوقت الذي يريد صبحي رفع قيمة عقده والمساواة بالفئة الأولى في الفريق.

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك عن رفض الإدارة عودة محمد أبوجبل ومحمود عبدالرحيم جنش في الموسم المقبل، حيث انتقل الأول إلى صفوف البنك الأهلي مطلع الموسم الجاري، والثاني رحل إلى صفوف فريق فيوتشر.

ويضع مسئولو الزمالك الأولوية بالنسبة لهم في عودة أحمد نادر السيد المحترف في الدوري البرتغالي خلال الموسم المقبل.

ويرى مسئولو القلعة البيضاء أن عودة أحمد نادر السيد ستكون مهمة للغاية لتدعيم حراسة المرمى في ظل قناعتهم بقدرات وإمكانات اللاعب.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة المقرر لها غدًا الأربعاء في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.