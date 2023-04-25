ضبط متهمين بحوزتهما مواد مخدرة في القطامية

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط شخصين وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة بقصد الإتجار، بالقاهرة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين، لهما معلومات جنائية، حال استقلالهما سيارة ملك وقيادة أحدهما، بدائرة قسم شرطة القطامية، وبحوزتهما 7 أكياس من جوهر الحشيش المخدر، وسيجارة بها مادة الحشيش المخدر ومبلغ مالى وهاتفين محمول.

وبمواجهتهما، اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهم الإجرامي، والهاتفين لتسهيل الاتصال بعملائهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.