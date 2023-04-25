الثلاثاء 25 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط متهمين بحوزتهما مواد مخدرة في القطامية

مواد مخدرة
مواد مخدرة

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط شخصين وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة بقصد الإتجار، بالقاهرة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين، لهما معلومات جنائية، حال استقلالهما سيارة ملك وقيادة أحدهما، بدائرة قسم شرطة القطامية، وبحوزتهما 7 أكياس من جوهر الحشيش المخدر، وسيجارة بها مادة الحشيش المخدر ومبلغ مالى وهاتفين محمول.

وبمواجهتهما، اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهم الإجرامي، والهاتفين لتسهيل الاتصال بعملائهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

القاهرة المواد المخدرة ضبط وزارة الداخلية

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