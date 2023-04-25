الثلاثاء 25 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حظك اليوم 25 أبريل 2023 لمواليد الأبراج المائية

الأبراج الفلكية
الأبراج الفلكية

يقدم موقع الدستور حظك اليوم الثلاثاء 25 أبريل 2023 لجميع مواليد الأبراج المائية:

برج السرطان (22 يونيو - 22 يوليو)

التأمل مفيد في تهدئة العقل، من المرجح أن تفلت الوظيفة الجيدة وذات الأجر الجيد من يدك، سيتم استبدال التوترات العائلية بالسلام والهدوء في المنزل قريبًا، ستستمر خططك للنزهة دون أي متاعب، كما ستحصل على فرصة الحصول على عقار جديد بسعر جيد، صفاء ذهنك على الصعيد الأكاديمي سيجعل الصعوبات تختفي ، لذا توقع أن تؤدي أداءً جيدًا.

التركيز على الحب: يمكنك أن تشعر بالتردد في التعبير عن مشاعرك للحبيب.

رقم الحظ: 3

لون الحظ: وردي

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر)

من المرجح أن يجني هواة اللياقة البدنية فوائد غنية مع نظام تمرين جديد|، من المرجح أن يخف الضغط الذي تشعر به على الميزانية ، عندما تذهب في مهمة لخفض التكاليف، قد تأتيك وظيفة مرغوبة ، حيث يمكنك لعب أوراقك جيدًا، المزاج السيئ لأحد أفراد الأسرة قد يفسد البيئة المنزلية، لذا يجب على أولئك الذين ينطلقون في رحلة طويلة اتخاذ جميع الاحتياطات، ستحتاج إلى تحسين أدائك على الصعيد الأكاديمي لتترك بصمتك

التركيز على الحب: جذب رقم مقابل سيعطي دفعة كبيرة لتقديرك لذاتك.

رقم الحظ: 7

لون الحظ: فضي

برج الحوت (20 فبراير - 20 مارس)

أنت جاهز للاستفادة من خطة غذائية ولياقة بدنية جديدة. قد تجد صعوبة بعض الشيء في تثبيت النفقات ، لذا اختصر الأمور قدر الإمكان، قد يجد هؤلاء الجدد في الوظيفة بعض المعارضة من الآخرين. ستكون الأسرة أكثر دعمًا ، عندما يكون الأمر مهمًا بالنسبة لك حقًا. من المرجح أن تكون النزهة باهظة الثمن ولكنها ممتعة

التركيز على الحب: قد تكون يائسًا في أعماقك لإحداث بعض التغييرات في علاقتك ، ولكن قد تشعر بالتردد.

رقم الحظ: 22

لون الحظ: كستنائي

حظك اليوم الثلاثاء 25 إبريل 2023 جميع مواليد الأبراج المائية مواليد الأبراج المائية برج السرطان برج العقرب برج الحوت

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