الثلاثاء 25 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع طفل سقط من أسانسير في كوم حمادة

مصرع طفل
مصرع طفل

لقي طفل مصرعه متأثراً بإصابته، إثر سقوطه من أسانسير بإحدى العمارات السكنية في منطقة شارع المصنع بدائرة مركز شرطة كوم حمادة في محافظة البحيرة.

تم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل مستشفى كوم حمادة، وجار تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة برئاسة المستشار إبراهيم المنشاوى رئيس نيابة، وذلك لاستخراج تصريح الدفن.

تلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة إخطارا من العقيد حاتم السمرى مأمور مركز شرطة كوم حمادة يفيد بسقوط طفل من أسانسير بإحدى العمارات السكنية بمنطقة شارع المصنع، التابع لدائرة المركز، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل غرفة حفظ الموتى بالمستشفى العام، وجار تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة لمكان الواقعة وبالفحص تبين مصرع  الطفل "يس وحيد زايد" مقيم بشارع المصنع بدائرة مركز كوم حماده إثر سقوطه من أسانسير بإحدى العمارات.

وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

إثر سقوطه أحمد خلف العرض على النيابة العامة الطريق الصحراوي النيابة العامة سقط من اسانسير محافظة البحيرة

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