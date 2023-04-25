الثلاثاء 25 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

فيوتشر يواجه الداخلية لتأمين تواجده فى المركز الثانى بجدول الدورى

فيوتشر تعادل في مباراته
فيوتشر تعادل في مباراته الأخيرة مع طلائع الجيش

يحل الداخلية ضيفا على فريق فيوتشر، في الثامنة والنصف مساء اليوم الثلاثاءـ باستاد السلام في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثاني والعشرين للدوري الممتاز.

وفيوتشر بقيادة علي ماهر يحتل المركز الثاني برصيد 49 نقطة وله مباراة مؤجلة مع الأهلي من الأسبوع الرابع والعشرين وحقق الفريق 14 انتصارا وتعادل عشر مرات وخسر مباراة واحدة وسجل 29 هدفا، ويملك ثاني أقوى دفاع بعد الأهلي ودخل مرماه 14 هدفا وبعد ثلاثة انتصارات متتالية تعادل في الجولة الماضية مع طلائع الجيش، ويسعى للعودة للانتصارات للمحافظة على المركز الثاني بعدما تقلص الفارق بينه وبين بيراميدز الذي يحتل المركز الثالث إلى ثلاث نقاط.

ومباراة اليوم تشهد استمرار غياب عمر كمال عبد الواحد نجم فيوتشر، الذي يواصل التأهيل في قطر للتعافي من إصابته وأمامه أسبوع واحد فقط قبل عودته إلى مصر والانضمام لتدريبات الفريق.

وعلي ماهر قام بتدريب لاعبيه على كيفية مواجهة الطريقة الدفاعية التي يلعب بها الداخلية وطالبهم بتسجيل هدف مبكر لإفساد هذه الطريقة.

على الجانب الآخر يحتل الداخلية بقيادة علاء عبد العال المركز السادس عش برصيد 22 نقطة من أربعة انتصارات وعشرة تعادلات و11 هزيمة وسجل 21 هدفا ودخل مرماه 33 هدفا وحقق فوزا واحدا في أخر خمس مباريات على غزل المحلة وتعادل مع فاركو وسيراميكا كليوباترا وخسر أمام سموحة وبيراميدز ويسعى لتحقيق نتيجة ايجابية تساعده في مشواره الصعب للنجاة من شبح الهبوط.

وعلاء عبد العال ركز خلال التدريبات على إيقاف مفاتيح العب ومصادر القوة في فريق فيوتشر والاعتماد على الهجمات المرتدة لخطف هدف يدعم حظوظه في خطف النقاط الثلاث.

ويدير المباراة  طارق مجدي ويساعده أحمد توفيق ومحمد عبد العظيم ومعهم عمر رمضان حكما رابعا ومصطفى الشهدي حكم فيديو وأسامة السيد مساعد حكم فيديو.

الدوري المصري الممتاز فريق فيوتشر الداخلية علي ماهر علاء عبد العال

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