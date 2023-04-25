الثلاثاء 25 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس البرلمان العربى يعزى مصر فى وفاة أحد أعضاء البعثة الدبلوماسية بالخرطوم

عادل بن عبدالرحمن
عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي

أعرب عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي عن خالص تعازيه وصادق مواساته لجمهورية مصر العربية قيادة وحكومة وبرلمانا وشعبا، لاستشهاد محمد الغراوي مساعد الملحق الإداري بسفارة جمهورية مصر العربية في الخرطوم، مساء أمس، خلال توجهه من منزله إلى مقر السفارة لمتابعة إجراءات الإجلاء الخاصة بالمواطنين المصريين فى السودان.

 

وأعرب "العسومي" عن تقدير البرلمان العربي للجهود الحثيثة التي تقوم بها البعثة الدبلوماسية المصرية وغيرها من البعثات الدبلوماسية في ظل الظروف بالغة التعقيد التي يمر بها السودان حاليا، مجددا دعوته لكافة الأطراف السودانية بضرورة تغليب الحكمة والانصياع لصوت العقل والوقوف الفوري لإطلاق النار، والجلوس على طاولة المفاوضات، حقنا لدماء السودانيين وكافة المتواجدين على الأراضي السودانية من بعثات دبلوماسية ومقيمين وغيرهم.

رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومى لمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية مساعد الملحق الإداري المواطنين المصريين في السودان الدبلوماسية المصرية السفارة المصرية العاصمة السودانية الخرطوم استشهاد محمد الغراوي مساعد الملحق

الأكثر قراءة

49 يومًا.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

عامر حسين يستقر على إنهاء الدورى فى أول يوليو المقبل

سهرة حمراء انتهت بكارثة.. كواليس مقتل عجوز التجمع الخامس

رئيس البرلمان العربى يعزى مصر فى وفاة أحد أعضاء البعثة الدبلوماسية بالخرطوم

حزب الإصلاح والنهضة: مصر تحرص دائماً على تحقيق الاستقرار بالمنطقة العربية

مركز الأزهر العالمى للفتوى: مواسم الخير لا تنقطع.. والصوم لا ينتهى بانقطاع رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الطريق إلى تحرير سيناء

وائل لطفي

حصن أمان للملايين

منى رجب

تحت الوصاية.. الدراما تكشف أضرار حرمان الأم من الوصاية على أطفالها

عبدالوهاب داود

صناعة النشر والمواجهات التى ندركها متأخرًا

لواء.حمدى البطران

لاظوغلى

جمال-أسعد

مصر .. وما يحدث فى السودان

القس. رفعت فكرى

الأمل يعود لمدينة الأمل!!

ماجد حبته

عن السفينة اليابانية!

صور

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

المجلس الوطنى الفلسطينى يحمل حكومة الاحتلال مسئولية الإعدامات الميدانية بحق الفلسطينيين

إصابة 3 مستوطنين إسرائيليين فى عملية دهس بالقدس المحتلة

جدل فى إسرائيل بعد تراجع حكومة نتنياهو عن إخلاء الخان الأحمر فى القدس قسرًا