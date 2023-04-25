السيناريوهات المتوقعة حال تنفيذ الهدنة الأمريكية فى السودان

أعلنت الولايات المتحدة الامريكية، عن هدنة في السودان تبدأ من منتصف الليلة بالتوقيت المحلي، وفق وكالة رويترز الإخبارية.

وقال أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، نناشد طرفي الصراع بالسودان تنفيذ وقف إطلاق النار فورا وبشكل كامل، مشيرا الى أن الهدنة بين الجيش السوداني والدعم السريع لمدة ثلاثة أيام تبدأ منتصف الليلة.

وتابع بلينكين في بيان رسمي له، أن الهدنة بين الجيش السوداني والدعم السريع ستسري على جميع أنحاء البلاد، بالإضافة الى الاتفاق بين الجيش السوداني والدعم السريع على وقف إطلاق النار يبدأ منتصف الليلة.



وقال بلينكين في بيان "عقب مفاوضات مكثفة على مدار الـ 48 ساعة الماضية ، وافقت القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على تنفيذ وقف إطلاق النار على مستوى البلاد ابتداء من منتصف ليل 24 أبريل ، ويستمر لمدة 72 ساعة".

وأضاف بلينكين "خلال هذه الفترة ، تحث الولايات المتحدة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على الالتزام الفوري والكامل بوقف إطلاق النار".

وأشار بلينكين إلى أن الولايات المتحدة تعمل أيضًا مع شركاء لتشكيل لجنة تتفاوض على وقف دائم لإطلاق النار في السودان، حيث تحول الصراع إلى أعمال عنف مميتة قبل عشرة أيام، التقى بلينكين في وقت سابق يوم الإثنين في واشنطن لبحث جهود السلام مع كبير الدبلوماسيين الكينيين وأجرى محادثات هاتفية مع نظيريه السعودي والإماراتي.

سيناريوهات وقف اطلاق النار في السودان

وبحسب شبكة سي إن إن الأمريكية، إذا استمر وقف القتال لمدة ثلاثة أيام ، فقد يخلق فرصة للحصول على الموارد الحيوية التي تشتد الحاجة إليها مثل الغذاء والإمدادات الطبية للمحتاجين.

كما يمكن أن يسمح بالمرور الآمن لـ "العشرات" من الأمريكيين الذين قال بلينكين إنهم أعربوا عن اهتمامهم بمغادرة السودان.

وعلى الرغم من قيام عدد من الدول بإجلاء مواطنيها إلا أن المسؤولين الأمريكيين قالوا مرارًا إنهم لا يخططون لإجلاء الأمريكيين من البلاد بسبب الظروف على الأرض.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي لشبكة سي إن إن أن الوضع في السودان "ليس مواتًا وغير آمن لمحاولة إجراء نوع من الإجلاء العسكري الأكبر للمواطنين الأمريكيين".