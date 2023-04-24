الإثنين 24 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب "توك توك" ببني سويف

حادث انقلاب توك توك
حادث انقلاب "توك توك"

أصيب 5 أشخاص، مساء اليوم الإثنين، في حادث انقلاب توك توك على الطريق الدائري بمركز ببا جنوب محافظة بني سويف، وجرى نقل المصابين بسيارة الإسعاف إلى المستشفى المركزي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

تلقى اللواء أسامة حلمي، مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب توك توك بالطريق الدائري، أسفر عن إصابة 5 أشخاص، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى، وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة.

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف بثلاثة سيارات  إلي موقع حادث انقلاب توك توك وتم نقل المصابين إلى مستشفى ببا المركزي، وجارِ تقديم الإسعافات الأولية لهم تحت إشراف الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة.

وتبين أن المصابين في الحادث هم: "محمد . ن . س "64 سنة، و"دينا. ع . ط" 17 سنة، و"منى. ش . ع" 40 سنة، و"نسمة. ع ط" 25 سنة، و"ندى. أ. ح" 16 سنة، وجميعهم يقيمون بمركز ببا جنوب بني سويف، وأغلب الإصابات سحجات وكدمات.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى ببا المركزي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة تحت إشراف الدكتورة سالي الخولي مدير المستشفى، وتحرر محضر بالحادث.

الدكتور محمد يوسف الطريق الدائري أمن بني سويف انقلاب توك توك بسيارة الإسعاف

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