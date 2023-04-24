جمال الكشكي: مصر مفتاح مهم لتهدئة الأوضاع فى السودان

قال جمال الكشكي، رئيس تحرير الأهرام العربي، إن الدولة المصرية تربطها علاقات قوية وعميقة بالجانب السوداني، معبراً: "نحن شعب واحد في دولتين، لا يوجد دولة في العالم عبر التاريخ تتشابه مع مصر سوى السودان".

الأزمة السودانية والموقف المصري

وأكد جمال الكشكي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك روابط ثقافية واجتماعية وفكرية تربط مصر بالسودان عبر التاريخ، ولهذا العلاقات المصرية السودانية قوية إلى حد كبير.

وأضاف في حديثه، أن الأمن القومي السوداني جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، خاصة وأن مصر والسودان وليبيا بمثابة مثلث ذهبي، لذا العالم يعرف جيداً أن مصر مفتاح مهم لتهدئة الأوضاع بالسودان.

وتابع: "مصر تستطيع أن تكون مفتاح للسلام في السودان، ومصر تاريخياً فعلت ذلك في الكثير من دول المنطقة العربية مثل وضع هدنة أمام الاحتلال الإسرائيلي الغاشم في فلسطين".

وأشار إلى أن الدولة المصرية تبنت القضية الليبية منذ اللحظة الأولى، ولهذا كانت مصر تنادي في المحافل الدولية بحق الشعب الليبي في العيش باستقلال وسلام، والهدف المصري الأسمى يتمثل في استقرار دولة السودان.

وأوضح أن تفتيت السودان ومحاولة خلق الفتنة أمر لن يتحمله غير الشعب السوداني، ولهذا يجب أن يكون هناك تفاوض سلمي قريب في السودان لوقف إراقة الدماء.

وقف إراقة الدماء

وتابع أن مصر تتعامل على أن كرامة المواطن المصري خط أحمر، وهذا التعامل المصري مع الجالية المصرية بالسودان دليل على قوة القيادة المصرية، معبراً: "الجميع يدرك أن هناك وساطة خارجية لعودة الرعايا الأجانب إلى أوطانهم سالمين من السودان، وهذه الواسطة خير دليل على قوة الموقف المصري".