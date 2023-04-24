تداول 69 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

ذكر المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 12 سفينة وتم تداول 69 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و274 شاحنة و11 سيارة.

وأوضح المركز، في بيان اليوم الإثنين، أن حركة الواردات شملت 63 ألفا و500 طن بضائع، و144 شاحنة و11 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 5500 طن بضائع و130 شاحنة.

وأضاف أن ميناء سفاجا استقبل السفينة (Achille) وعليها 63 ألف طن قمح روسي، حيث اتخذت الجهات المختصة بالميناء اللازم من إجراءات نحو فحص الشحنة؛ للتأكد من سلامتها قبل السماح بدخول السفينة وتفريغها، كما استقبل السفينة (Windsor Adventure) قادمة من أوكرانيا لشحن فوسفات.

ولفت إلى أن ميناء نويبع شهد تداول 5500 طن بضائع و274 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهي (آيلة - بريدج - سينا)، بالإضافة إلى وصول وسفر 600 راكب بموانئها.