الإثنين 24 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

شينخوا: مصر نجحت فى إجلاء رعاياها من السودان رغم استمرار القتال العنيف

إجلاء مصر لرعاياها
إجلاء مصر لرعاياها من السودان

قالت وكالة "شينخوا" الصينية إن الحكومة في مصر نجحت أمس الأحد في إجلاء 436 مواطنا مصريا من السودان رغم استمرار القتال العنيف في الدولة المجاورة.

وأشارت "شينخوا" إلى بيان وزارة الخارجية المصرية والذي أكد إجلاء الرعايا برا بالتنسيق مع السلطات السودانية، كما أن البعثات الدبلوماسية المصرية في الخرطوم وبورتسودان ووادي حلفا ستواصل التنسيق مع المواطنين المصريين في السودان لتأمين إجلائهم.

- مصر تواصل عمليات الإجلاء رغم الصعوبات

وأوضحت "شينخوا" أن عدد المواطنين المصريين في السودان يتجاوز 10 آلاف شخص بحسب الخارجية المصرية، وهو ما يتطلب عملية مخططة محكمة وآمنة ومنظمة لضمان إجلائهم بأمان من البلد الذي يمزقه الصراع.

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خبير علاقات دولية: مصر تقدم دورا متميزا في إجلاء رعاياها من السودان (فيديو)

وأشارت الوكالة الصينية إلى أنه منذ بداية الصراع في السودان، علقت شركة مصر للطيران رحلاتها من وإلى مطار الخرطوم الدولي في السودان.

وبحسب التقرير تتواصل الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم والمدن المجاورة لليوم التاسع بسبب الخلاف على اندماج قوات الدعم السريع في الجيش، مشيرة إلى أن وزارة الصحة السودانية أكدت أن الاشتباكات الدامية خلفا ما لا يقل عن 424 قتيلاً ونحو 3730 جريحًا حتى يوم السبت الماضي. 

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تقرير أمريكى: نجاح إجلاء رعايا مصر من السودان يدعم مغادرة الأجانب المحاصرين

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