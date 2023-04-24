"إكسترا نيوز" تستعرض جهود الدولة لعودة المصريين من السودان

عرضت قناة "إكسترا نيوز" فيديوجراف تفصيليا، عن جهود الدولة لعودة المصريين من السودان.

وعرض الفيديو جراف النقاط التالية:-

- بتوجيهات من الرئيس السيسي خلية أزمة من أجهزة الدولة تتابع عملية إجلاء المصريين من السودان.

- متابعة لحظية من الرئيس السيسي لعمل خلية الأزمة المعنية بإجلاء المصريين من السودان.

- نجاح جهود إجلاء المجموعة الأولي من المصريين بالسودان.

- السفارة المصرية والقنصليات في السودان تواصل التنسيق مع المواطنين المصريين لتأمين عملية إجلائهم تباعا.

- تنسيق مستمر مع الجانب السوداني لتوفير ممرات آمنة لإجلاء المصريين من السودان.