القبض على قاتل "الإيطالي" بالفيوم

تمكنت الأجهزة الأمنية بالفيوم، بالتعاون مع مديرية أمن القاهرة، من القبض على المتهم بإطلاق النار على رجل ستيني يُدعى" أنور النمر" وشهرته "الإيطالي" في مسقط رأسه بقرية تطون شرق البلد التابعة لمركز إطسا.

وتعود الواقعة عندما تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد ثابت مأمور مركز شرطة اطسا، بورود إشارة من شرطة النجدة، تُفيد بإبلاغ الأهالي بمقتل شخص إثر إطلاق الأعيرة النارية عليه في شرق البلد بتطون وأن الجاني فر هارباً بسيارته.



وتبين من المعاينة الأولية للمقدم أحمد عبد الحكيم رئيس مباحث المركز، مقتل شخص يُدعى" أنور النمر" في العقد السادس من العمر ومقيم بشرق قرية تطون التابعة لمركز شرطة اطسا إثر إطلاق شخص يبلغ من العمر 47 عاماً، الأعيرة النارية على المجني عليه مما أدى إلى مصرعه في الحال، وفر هارباً بسيارة كان يستقلها.

وجري نقل الجثمان بسيارة مرفق الإسعاف إلى مشرحة مستشفى إطسا المركزي بعد مناظرة النيابة العامة لمكان الواقعة، وتم وضع الجثة تحت تصرف النيابة.

وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.