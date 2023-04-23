الإثنين 24 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

نابولي يفوز على يوفنتوس ويعزز صدارته للدوري الإيطالي

يوفنتوس ونابولي
يوفنتوس ونابولي

عزز فريق نابولي صدارته للدوري الإيطالي لكرة القدم بفوزه على مضيفه يوفنتوس 1/ صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الحادية والثلاثين من المسابقة.

ويدين نابولي بالفضل في هذا الفوز للاعبه جياكومو راسبادوري الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وألغى الحكم هدفا لأنخيل دي ماريا، لاعب يوفنتوس، في الدقيقة 82 بعد العودة لتقنية حكم الفيديو المساعد "فار".

ورفع نابولي رصيده إلى 78 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد يوفنتوس عند 59 نقطة في المركز الثالث خلف لاتسيو الوصيف برصيد 61 نقطة.

نابولى يوفنتوس الدورى الايطالى جياكومو راسبادوري

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