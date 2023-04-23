إصابة شخص وتحطم سيارة بعد انهيار جزئي من عقار قديم بالإسكندرية

أصيب شخص وتحطمت سيارة في انهيار أجزاء من عقار قديم بمنطقة بحري بدائرة قسم الجمرك غرب الإسكندرية، فيما توصلت التحريات إلى أن العقار صادر له قرار إزالة لم ينفذ.

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الجمرك، يفيد بورود بلاغ بانهيار عقار بمنطقة الجمرك بجوار مسجد سيدي تمراز، مما تسبب في إصابة شخص وإتلاف سيارة.

وعلى الفور، انتقل ضباط مباحث القسم والأجهزة التنفيذية بحي الجمرك ورجال الحماية المدنية إلى موقع العقار ووضع الحواجز الحديدية لمنع اقتراب المارة والمواطنين أمام العقار حفاظًا على سلامة الأرواح.

وبالمعاينة والفحص تبين أن العقار بناء قديم مكون من أرضي و3 طوابق، وانهيار أجزاء من العقار، بينما فرضت قوات الشرطة كردون أمني بموقع العقار المنهار حفاظًا على سلامة المارة.

أسفر انهيار العقار عن اصابة قائد سيارة ملاكي تصادف مروره أثناء الانهيار وحدوث تلفيات بالسيارة.

تبين من المعاينة والتحريات أن العقار صادر له قرار إزالة حتى سطح الأرض ولم ينفذ.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الجمرك، وجارِ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.