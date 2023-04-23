إعدام 67 كيلو فراخ فاسدة في حملة تموينية ثالث أيام عيد الفطر بمطروح

تابع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، جهود الأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة مع الاطمئنان على توافر الخدمات للمواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك مع استمرار جهود متابعة الأسواق وتوافر السلع الغذائية والتأكد من سلامتها حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

ونظمت مديرية تموين مطروح برئاسة المهندسة هند مساعد، مدير المديرية وبالتعاون مع مباحث التموين ومديرية الصحة حملة تموينية، أسفرت عن ضبط وإعدام ٦٧ كيلو من الفراخ الفاسدة بأحد ثلاجات حفظ المواد الغذائية قبل عرضها للمستهلكين، حيث تم تحرير تقارير نقص وزن لعدد من المخابز البلدية وكذلك تقارير إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات بعدد ٦ تقارير بمعرفة إدارة الرقابة.

وأشارت المهندسة هند مساعد مدير مديرية التضامن بمطروح إلى أنه مع تكثيف جهود متابعة الأسواق والمخابز البلدية وتفقد الحالة التموينية خلال أيام العيد تم أيضًا ضبط وتحرير عدد ٢١ محضرًا منها محضر عرض جمبري منتهي الصلاحية للبيع بأحد المحلات، و١٧محضر عدم إعلان عن أسعار المواد الغذائية، وعدد ٢حضر تقارير مخابز بلدية نقص وزن، ومحضر بيع سجائر بأزيد من السعر المقرر.

وأضافت أنه يتم كذلك المرور ومتابعة الالتزام بتخفيضات الأسعار بمعارض ومنافذ المحافظة لبيع السلع الغذائية المخفضة للمواطنين والاطمئنان على توافر الكميات من السلع.

IMG-20230423-WA0016

IMG-20230423-WA0015

IMG-20230423-WA0014

IMG-20230423-WA0013

IMG-20230423-WA0012

IMG-20230423-WA0011