الأحد 23 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

استمرار عمل العيادات المتنقلة بالبحيرة خلال عيد الفطر

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

أكد الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أنه بناءً على تعليمات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بشأن التأمين الكامل لسلامة وصحة المواطنين أثناء الاحتفال بعيد الفطر المبارك، وتوفير أوجه الرعاية الصحية لهم، وبالقرب منهم ومن خلال التواجد المستمر، مؤكدًا أن العيادات المتنقلة المتمركزة أمام النادي الاجتماعي وحديقة الجمهورية بدمنهور، منذ صباح أول أيام عيد الفطر المبارك، تؤدي أعمالها الطبية والعلاجية للجميع على أكمل وجه وبصورة مشرفة لاقت استحسان الجميع.

كما أكد الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، أن العيادات ستبقى متمركزة في أماكنها حتى آخر يوم في إجازة العيد، وبها أطباء أخصائيين وتمريض مدرب على أعمال الطوارئ، ومزودة بكل الأدوية ومستلزمات الطوارئ، والكشف والعلاج بالمجان، ووجّه الشكر لجميع فريق العمل المشرف على التأمين.

كما أشار الدكتور حمودة الجزار وكيل المديرية، أنه تم توفير كل الأدوية والمستلزمات الطبية واسطوانات الأكسجين وكل ما يتعلق بالأمور الطارئة، والجميع على أهبة الاستعداد لأي أمرٍ طارئ مهما كان، وأن العيادات مزودة بكافة الأدوات والأجهزة الطبية اللازمة، وبها فرق طبية مدربة على أعمال الطوارئ على أعلى مستوى من الجودة فى الأداء لخدمة الجميع.

وأوضح الدكتور هاني جميعة، أن هناك ربط بين غرفة الأزمات الرئيسية بديوان المديرية وبين العيادات المتنقلة وبين كافة المستشفيات التابعة لتقديم الدعم على مدار الساعة، والعمل على تذليل أي عقبات فورًا، بما يسهم في التأكد من انتظام سير العمل  أثناء أجازة عيد الفطر المبارك.

كما أشار الدكتور حمودة الجزار، وكيل مديرية الصحة بمحافظة البحيرة أنه تم المرور على الكثير من المستشفيات المركزى خلال أيام عيد الفطر المبارك، وذلك من أجل الاطمئنان على تواجد جميع الاطقم الطبية وكذلك المساهمة في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المختلفة التي يتم تقديمها للمواطنين داخل جميع مدن وقرى محافظة البحيرة.

أعمالها الطبية الإحتفال بعيد الفطر المبارك الدكتور خالد عبدالغفار الدكتور هانى جميعة الصحة والسكان

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