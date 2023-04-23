اقتراح برلماني لتعديل قانون الولاية على المال: "الأم أولى"

أعلنت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، عن نيتها التقدم باقتراح برغبة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، وذلك لتعديل حق الولاية على المال لتنتقل بشكل مباشر للأم بعد وفاة الأب.

وقالت عضو مجلس النواب، في تصريحات لـ"الدستور" إنها سبق وتقدمت بتعديل للمادة الخاصة بالولاية التعليمية لتنتقل للأم بمجرد الانفصال، خاصة وأن بعض الأباء يتعمدون الإضرار بمصلحة الأطفال وتغيير مدارسهم نكاية في الأم، بينما الأحق بالولاية التعليمية هي الأم التي تتابع تعليمهم وتتولى كافة أمورهم، وهي الأحرص على مصلحتهم من غيرها من هذا المنطلق جاءت أهمية تعديل حق الوصاية بحيث تكون الأم وصية على أبنائها في حالة وفاة الزوج.

وأشارت سلامة، إلى أن مسلسل تحت الوصاية ضرب جرس الإنذار لما تعانيه النساء من ويلات تحت مظلة قانون لا يعترف بالأم رغم أنها الأحرص على مصلحة أبنائها، لافتًة إلى أن مسلسل «تحت الوصاية» رصد بعض المشاكل التى تعانى منها المرأة فهي لا تستطيع تعليم أبنائها حسبما تريد ولا التصرف في أموالهم ولا يمكنها فعل أي شئ دون استئذان أهل الزوج وفي بعض الأحيان يتشدد أهل الزوج كأن يرفض منحهم بعض من أموالهم للتعليم أو لغير ذلك مثلما ورد في المسلسل وهو لا يحقق مصلحة الأطفال بل بالعكس فهو يعد تغولًا من الوصي على حقوق الصغار في التعليم وحسن الرعاية.

وأكدت عضو مجلس النواب، أنه سيتم أخذ رأي الأزهر الشريف فيما يتعلق بحق الوصاية، مشيرة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي من أكبر الداعمين لحقوق النساء ولن يقبل بتعرض النساء لظلم وقهر تحت مظلة قانون كما لن يقبل بإهدار حقوق الأطفال، حيث أمر الرئيس بصياغة قانون عادل للأحوال الشخصية يحقق مصلحة الأسرة كما استجاب لمقترحها بإنشاء صندوق رعاية الأسرة.