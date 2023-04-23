الأحد 23 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

بالتزامن مع إجازة العيد.. 5 مسرحيات كلاسيكية لن تمل مشاهدتها

مسرحية مدرسة المشاغبين
مسرحية مدرسة المشاغبين

 ينتظر الكثيرون منا إجازة العيد لأنها نكون وقتا للراحة مع العائلة واستعادة الحنين إلى الماضي، وذلك من خلال التواجد أمام التلفزيون ومشاهدة المسرحيات الكلاسيكية المصرية وتناول الطعام والكحك يمكنك الاستمتاع بعيد الفطر.

 وخلال فترة إجازة العيد يمكنك مشاهدة باقة من أروع المسرحيات الكلاسيكية، التي تضم أفضل النجوم مثل عادل إمام وسعيد صالح و وفؤاد المهندس وشريهان وغيرهم  من الفنانين، في السطور التالية إليك مجموعة من المسرحيات المصرية التي ستجعلك تشعر بروح العيد.

- مدرسة المشاغبين (1973)

من بطولة ممثلين بارزين مثل عادل إمام والراحل أحمد زكي سعيد صالح، يتتبع مسرحية "مدرسة المشاغبين" المراهقين المشاغبين أثناء المدرسة الثانوية وهم يدفعون معلميهم إلى الجنون، كانت هذه المسرحية بالتأكيد أحد الأدوار الرئيسية التي بدأت مسيرة عادل إمام الكوميدية.

- العيال كبرت (1979)

تدور أحداث العيال كبرت حول أربعة أشقاء وهي مسرحية مضحكة تتناول العلاقات الأبوية حيث يحاول الأطفال عدة مرات تحسين علاقتهم بآبائهم الفاشلة من مقطوعات سعيد صالح التمثيلية الكوميدية إلى القصص الفردية البارعة، أصبحت العيال كبرت مسرحية تستحق المشاهدة باستمرار.

- سك على بناتك (1980)

بغض النظر عن عدد المرات التي تشاهدها لا يفشل النجم الراحل فؤاد المهندس أبدًا في جعلنا نضحك من خلال العلاقة التي تربطه ببناته، يحاول تزويجهم جميعًا قبل السعي وراء مصلحته الشخصية، هذه المسرحية هي الأفضل لمشاهدتها مع والدك وأنت تتذكر طفولتك.

- مسرحية الواد سيد الشغال (1994)

 من بطولة النجم الكبير عادل إمام، ولا يمكنك أبدًا أن تشعر بالملل من اتباع شخصية سيد البارعة بينما يقوم بالتكيف مع أسلوب الحياة الفاخر.

- كده أووك (2001 )

قد تكون مسرحية "كده اوك" من العروض المفضلة ،لكونها كيف جمعت الكثير من النجوم الكبار، مثل أحمد السقا وأحمد حلمي ومنى زكي وشريف منير ياسمين عبد العزيز وهاني رمزي في إنتاج واحد.

أجازة العيد مسرحيات عيد الفطر مدرسة المشاغبين العيال كبرت كده أووك

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