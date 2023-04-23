بعد اختيار طبق التتويج الرئيسي للملك تشارلز.. تعرف على أطباق المشاهير

أصدر قصر باكنجهام وصفة كيشي التتويج منذ أيام وهي واحدة من الأطباق الرسمية التي سيتم تقديمها في تتويج الملك تشارلز الثالث في 6 مايو، والذي سيحضره الآلاف من الأشخاص حول العالم.

فيما يلي 7 أطباق أخرى تم إعدادها للمناسبات الخاصة والمشاهير، ولها قصص وحكايات منذ قرون:

اسفنجة فيكتوريا

يعود تاريخ كعكة الإسفنج الكلاسيكية إلى القرن السابع عشر مع ظهور إحدى أقدم الوصفات المطبوعة في كتاب الطبخ The English Huswife في عام 1615، والذي يذكر خلط الدقيق والسكر والبيض والتوابل مع بذور اليانسون والكزبرة.

تم تسمية إسفنجة فيكتوريا الحديثة باسم الملكة فيكتوريا في القرن التاسع عشر والتي قيل إنها من أشد المعجبين بها.

مع تطور الكعكة بفضل اختراع البيكنج بودر أعيدت تسميتها تكريما لها مليئة بالكريمة والمربى ثم تم رش السكر فوقها.

السندويتش

كان استخدام الخبز لتقطيع الأطعمة الأخرى أو لفها حولها موجودًا منذ آلاف السنين في العديد من الثقافات، ولكن الشطيرة الحديثة كما نعرفها شرائح اللحم والجبن والأسماك والخضروات وأكثر بين شريحتين من الخبز، تُنسب إلى الأرستقراطي الإنجليزي في القرن الثامن عشر جون مونتاجو إيرل ساندويتش الرابع.

محار روكفلر

تم إنشاء الطبق في عام 1889 في مطعم أنطوان في نيو أورلينز من قبل ابن المؤسس جول ألكياتور.

مارجريتا بيتزا

تم إنشاء واحدة من أشهر أنواع البيتزا في العالم كطبق وطني لزوجة الملك أمبرتو الأول ملك إيطاليا.

في يونيو 1889 ابتكر الشيف رافاييل إسبوزيتو في بيتزاريا براندي بيتزا للملك والملكة الإيطالية مارجريتا سافوي الذين كانوا يزورون نابولي.

صنع إسبوزيتو ثلاث بيتزا واستمتعت الملكة بالبيتزا التي تعلوها الطماطم والريحان والموزاريلا أكثر من غيرها والتي تشبه أيضًا ألوان العلم الإيطالي، أطلق إسبوزيتو على البيتزا اسمها.