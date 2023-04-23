لليوم الثاني.. الاحتلال الإسرائيلي يواصل إغلاق مدينة أريحا

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها لليوم الثاني على التوالي في مدينة أريحا الفلسطينية، كما أغلقت جميع مداخل المدينة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" نقلا عن شهود عيان، بأن جيش الاحتلال نصب حواجز عسكرية على كافة مداخل أريحا وأعاق حركة المواطنين، فيما شهد المدخل الجنوبي للمدينة صباح اليوم الأحد مواجهات خفيفة أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه مركبات المواطنين، أسفرت عن العديد من حالات الاختناق.

يجدر الإشارة إلى أن مدينة أريحا تشهد أزمات مرورية على كافة مداخلها نتيجة توافد آلاف المواطنين للمدينة التي تعتبر مصيفا ومكانا ترفيهيا لأهالي الضفة والقدس والداخل المحتل خلال الأعياد.

وازدادت معاناة المدينة والمواطنين القادمين والمغادرين على الجسر، حيث تنشط حركة المسافرين خلال الأعياد.