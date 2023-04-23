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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الأحد 23-4-2023

أسعار الذهب
أسعار الذهب

استقرت  أسعار الذهب اليوم الأحد 23-4-2023، وذلك في ثالث أيام عيد الفطر المبارك، بعد الانخفاض في الأسعار الأيام الماضية.

وسجل سعر الذهب عيار 21 اليوم الاحد 23-4-2023 قيمة 2420 جنيهًا، فيما سجل عيار 18 قيمة 2047 جنيهًا.


أسعار الذهب اليوم الأحد 23-4-2023

وترصد "الدستور" عبر السطو التالية،  أسعار الذهب اليوم الأحد 23-4-2023، في الأسواق المحلية، في ثالث أيام عيد الفطر المبارك.

 

سعر الذهب عيار 24 اليوم الأحد 23-4-2023:
سجل سعر الذهب عيار 24، اليوم الأحد 23 أبريل 2023 ثالث ايام عيد الفطر، نحو 2765 جنيهًا بعد انخفاضه أمس.

 

سعر الذهب عيار 21 اليوم الأحد 23 أبريل 2023:
استقر سعر الذهب عيار 21 اليوم الأحد 23 أبريل 2023، حيث سجل 2420 جنيها، بعد آخر انخفاض أمس .

 

سعر الذهب عيار 18 اليوم الأحد 23 أبريل 2023:
حقق الذهب عيار 18 اليوم الأحد 23أإبريل، نحو 2074 جنيها، بعد انخفاضه أمس السبت.

 

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الأحد 23 أبريل 2023:
سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الاحد 23 أبريل، 19360 جنيها.

 

سعر أوقية الذهب:
سجلت سعر أوقية الذهب في سوق الذهب العالمية اليوم الأحد 23 إبريل، نحو 1995 دولارا.

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