استقرت أسعار الذهب اليوم الأحد 23-4-2023، وذلك في ثالث أيام عيد الفطر المبارك، بعد الانخفاض في الأسعار الأيام الماضية.

وسجل سعر الذهب عيار 21 اليوم الاحد 23-4-2023 قيمة 2420 جنيهًا، فيما سجل عيار 18 قيمة 2047 جنيهًا.



أسعار الذهب اليوم الأحد 23-4-2023

وترصد "الدستور" عبر السطو التالية، أسعار الذهب اليوم الأحد 23-4-2023، في الأسواق المحلية، في ثالث أيام عيد الفطر المبارك.

سعر الذهب عيار 24 اليوم الأحد 23-4-2023:

سجل سعر الذهب عيار 24، اليوم الأحد 23 أبريل 2023 ثالث ايام عيد الفطر، نحو 2765 جنيهًا بعد انخفاضه أمس.

سعر الذهب عيار 21 اليوم الأحد 23 أبريل 2023:

استقر سعر الذهب عيار 21 اليوم الأحد 23 أبريل 2023، حيث سجل 2420 جنيها، بعد آخر انخفاض أمس .

سعر الذهب عيار 18 اليوم الأحد 23 أبريل 2023:

حقق الذهب عيار 18 اليوم الأحد 23أإبريل، نحو 2074 جنيها، بعد انخفاضه أمس السبت.

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الأحد 23 أبريل 2023:

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الاحد 23 أبريل، 19360 جنيها.

سعر أوقية الذهب:

سجلت سعر أوقية الذهب في سوق الذهب العالمية اليوم الأحد 23 إبريل، نحو 1995 دولارا.