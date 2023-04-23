أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 23 أبريل 2023

يبحث عدد كبير من المواطنين عن أسعار الحديد والأسمنت بشكل مستمر، وتستعرض "الدستور" أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم الأحد الموافق 23 أبريل 2023.

شهدت أسعار الحديد ارتفاعًا جنونيًا خلال الأيام الماضية؛ لتسجل 40 ألف جنيه، مقارنة بـ29 ألف جنيه الشهر الماضي، بارتفاع قدره نحو 10 ألف جنيه.

وتنتج مصر حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، حسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية.

ويضاف إلى سعر المصنع قيمة تترواح بين 1000 إلى 2000 جنيه ضريبة قيمة مضافة ورسوم نقل، على أسعار الحديد ليصل إلى المستهلك، أما بالنسبة للأسمنت يتم إضافة بين 100 إلى 200 جنيه ليصل إلى المستهلك.

أسعار الحديد اليوم الأحد 23 أبريل 2023

سجلت أسعار الحديد في شركة عز 40200 جنيهًا للطن، وسجل سعر حديد بشاي 39700 جنيهًا للطن، وسجل سعر حديد سرحان 39500 جنيه للطن، وسجل سعر حديد العتال 39500 جنيه للطن.

بينما سجلت أسعار الحديد اليوم في المصريين 39500 جنيه للطن، وحديد الكومي 39300 جنيه للطن، وحديد المركبي 39500 جنيه للطن، كما سجل العشري 39500 جنيه للطن، والمعادي 39300 جنيه.

كما سجل سعر الحديد اليوم في مصر ستيل سعر 39300 جنيه للطن، وسجلت أسعار حديد الداخلية 40200 جنيهًا، وعطية سعر 39400 جنيه.

وسجل سعر طن الحديد بالأسواق للمصانع الاستثمارية 37 ألف جنيه ، بينما وصل متوسط سعر طن الحديد بالمصانع المدرفلة ما بين 38000 ألف جنيه و38500 جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم الأحد 23 أبريل 2023

سجل أسمنت المسلح، 1963 جنيهًا في الطن، كما سجل أسمنت النصر 1940 جنيهًا للطن، والمعلم سجل 1860 جنيهًا، وأسمنت العسكري 1845 جنيهًا.

وسجل أسمنت السويدي 2000 حنيهًا في الطن، وسجل أسمنت وادي النيل 1860 جنيهًا في الطن، وسجل أسمنت حلون 2005 جنيهًا في الطن.

بينما سجلت أسعار الأسمنت المخلوط بين 1370 إلى 1430 جنيه، بينما الأسمنت المقاوم بين 1920 و2030 جنيهًا، والأسمنت الأبيض بين 3300 إلى 3150 جنيه للطن.