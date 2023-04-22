15 دقيقة.. بداية هجومية من الرجاء والأهلي يرد بتسديدة الشحات

مرّت 15 دقيقة من مباراة الأهلي والرجاء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، ومازالت النتيجة هي التعادل السلبي.

الفريق المغربي باغت الأهلي ببداية هجومية قوية على عكس المتوقع.

وكان الظهور الأول في الدقيقة الثالثة عن طريق تصويبة رائعة من محمد الناهيري من ركلة حرة من خارج منطقة الجزاء لصالح الرجاء تصدى لها الشناوي ببراعة.

استمر ضغط الرجاء، وشهدت الدقيقة السادسة، كرة مقوسة إلى داخل منطقة الجزاء لصالح فريق الرجاء من ركلة ركنية من الطرف الأيسر مررها لاعب الرجاء من يمين منطقة الجزاء لكن شتتها الدفاع بصعوبة.

حسين الشحات كاد أن يسجل هدف التقدم لصالح الأهلي في الدقيقة 11 بعد تمريرة من عمرو السولية وتصويبة قوية من الشحات تصدى لها أنس الزنيتي حارس الرجاء.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ومحمود متولي ومحمد عبد المنعم وعلي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج ومروان عطية وحسين الشحات وبيرسي تاو.



خط الهجوم: محمود كهربا.

وجاء تشكيل الرجاء المغربي على النحو الآتي:

حراسة المرمى: أنس الزنيتي

خط الدفاع: مروان الهدهودي - جمال حركاس - محمود بنتايك - محمد الناهيري

خط الوسط: وليد الصبار - روجير أهولو - محمد زريدة - يسري بوزوق - زكريا الهبطي

خط الهجوم: حمزة خابا