السبت 22 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة تعديات على أراضٍ زراعية بـ3 مراكز فى كفر الشيخ

إزالة التعديات
إزالة التعديات

شهدت مراكز مطوبس الحامول وكفر الشيخ، حملات لإزالة حالات تعدٍ على أراض زراعية، ووقف مبانٍ مخالفة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تابع اللواء حاتم الهيدبي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، إزالة مبان بالطوب الأبيض على الأرض الزراعية على مساحة 120 مترا على طريق أبودنيا ببنى بكار، وتمت إزالتها في المهد من قبل رئيس قرية بني بكار، آيات فتح الباب.

كما تابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، فك شدة خشبية، لصبة سقف دور أرضي على مساحة 100 متر على الأرض الزراعية بقرية المجاز الشرقي التابعة للوحدة المحلية بالتفتيش، وتم ذلك بحضور الوحدة المحلية.

وأيضًا فقد تابع المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، جهود فريق عمل الوحدة المحلية بكفر الشيخ، في إزالة التعديات على الأرض الزراعية بقرية أريمون من المهد، وكذلك فك شدة خشبية للدور الثاني علوي بقرية أريمون، وتمت إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بقرى دقلت، والحمراء، وإسحاقه من المهد، وتمت الإزالة حتى سطح الأرض، وتم تسليم الأرض لجهة الولاية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وعقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اجتماعًا تنسيقيًا؛ لمناقشة الاستعدادات لتنفيذ الموجة الـ21 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية، وكيفية تأمينها وتذليل كل المصاعب التي قد تواجه تنفيذ قرارات الإزالة بالتنسيق مع كل الأجهزة المعنية؛ لاسترداد أراضي الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية وإزالة التعديات عليها.

وقد كلف اللواء جمال نور الدين، جميع رؤساء المراكز والمدن بضرورة التصدي للاعتداءات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وأيضا وقف البناء المخالف في كافة أنحاء محافظة كفر الشيخ، وذلك خلال إجازة عيد الفطر المبارك، موجهًا باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال من يقوم بذلك.

الحامول مطوبس إزالات تعديات كفر الشيخ

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