مدير فرع التأمين الصحى ببنى سويف يتفقد انتظام العمل بمستشفى الهيئة

تفقد الدكتور محمد يحيى إسماعيل، مدير فرع بني سويف لهيئة التأمين الصحي، مستشفى التأمين الصحي ببني سويف لمتابعة سير العمل بانتظام، ضمن خطة محكمة ينفذها فرع التأمين الصحى بالمحافظة تحت إشراف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف وتوجيهات الدكتور محمد ضاحى، رئيس مجلس الإدارة.

رافق الدكتور محمد يحيى خلال الزيارة، الدكتور محمود حسين مدير الخدمات الطبية بالمستشفى، ومصطفى محمود عبد الهادى مدير إدارة المتابعة والرقابة، ولطفى محمد سليم مدير الشئون الإدارية.

ووجه مدير عام الفرع رؤساء الأقسام العلاجية تنسيق مواعيد العمليات الباردة للمرضى وسرعة الانتهاء منها خلال إجازة عيد الفطر حرصًا على راحة المرضى، والتأكيد على المرور الدوري والمستمر على مدار الساعة لمراجعة الأداء الطبي والبروتوكولات العلاجية وشدد على التزام جميع الفرق الطبية بالتواجد والالتزام بالمواعيد.

وتفقد مدير الفرع ومرافقيه جميع الأقسام العلاجية حيث قام مدير الفرع بتهنئة المرضى بمناسبة قدوم عيد الفطر المبارك مما كان له أثر جيد فى رفع الروح المعنوية للمرضى، وتفقد الاستقبال والتأكيد على توافر جميع الأمصال، وأقسام العناية والحضانات والأشعة والمعامل ومتابعة خزان الاوكسجين والتأكد من توافر الأوكسجين علي مدار الساعة، واستمرارية توريد الاوكسجين من قبل الشركة الموردة، وكذلك توافر أسطوانات أكسجين تعمل علي ضخ الأوكسجين عن طريق شبكة الغازات بالمستشفى والتأكيد على تعبئة الأسطوانات أولا بأول، والمتابعة المستمرة لكل الأعطال الطبية وغير الطبية، وسؤال المرضى عن الخدمة المقدمة وتواجد أي معوقات لتذليلها.