عمر شريف يوجه رسالة شكر خاصة لمنى زكى بعد "تحت الوصايا"

وجه الطفل عمر شريف، رسالة شكر للفنانة منى زكي، وذلك بعد مشاركته معها في مسلسل "تحت الوصايا"، والذي عرض ضمن السباق الرمضاني.

ونشر عمر، "ياسين"، صورة له برفقة الفنانة منى زكي، من كواليس العمل، عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، وعلق عليها قائلًا: "شكرًا على الفرصة الكبيرة اللي ادتيهالي أني أشتغل مع حضرتك .. شكرا على ثقتك فيا ..اتمنى أكون قدها..اتعلمت من حضرتك كتير أوي على المستوى الفني والشخصي".

وأضاف: "مش عارف أوصف قد إيه كنتي حنينة عليا ورا الكاميرا وده طمني وساعدني أكون أحسن.. الشغل معاكي حاجة هفضل أفتخر بيها طول حياتي.. اشوفك قريب يا حنان و هخلى بالى من فرح".

وقدم عمر شريف، دور “ياسين” نجل منى زكي خلال أحداث المسلسل، وهو الابن الأكبر لها.

أبطال المسلسل

مسلسل "تحت الوصاية" بطولة منى زكى، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدى الشامى، مها نصار، على الطيب، أحمد عبدالحميد، محمد السويسري، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج ميديا هب سعدى- جوهر.